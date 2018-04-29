Seda Sayan paylaştı! Hayranları şokta

Seda Sayan'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf hayranlarını şoke etti. Sayan hastanede çekilen fotoğrafını kendi hesabından paylaştı. Seda Sayan'ın apandisit ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Seda Sayan'ın ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Show Tv'de hafta içi her gün program yapan Seda Sayan'dan üzücü haber geldi. Instagram hesabından yaklaşık yarım saat önce fotoğraf paylaşan Seda Sayan, "Apar topar hastanedeyiz" yazdı. Hayranlarını şoke eden o fotoğraf ile ilgili Seda Sayan'dan herhangi bir açıklama gelmedi. İşte o fotoğraf

APANDİSİT AMELİYATI OLDU

Seda Sayan'ın apandisit ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Seda Sayan'ın ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.