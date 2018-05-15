Seçimler yenilenecek mi?

175 kişinin vatandaşlığı iptal edilirken, iptaller sonrası yaşanması muhtemel sorunlar ülke gündemine oturdu. Kıbrıs Manşet’in dün gündeme getirdiği seçimler de yenilenecek mi manşet haberi üzerine dün Başkent siyasi kulisleri hareketli saatlere sahne oldu.

DP Girne Milletvekili adayı Anıl Kaya ile YDP cephesinde ciddi hareketlilik yaşandı.

Girne ilçesinde yaklaşık 100 oy ile 1 milletvekilliğini DP’ye kaptıran Girne ilçesinde yaklaşık 100 oy ile 1 milletvekilliğini DP’ye kaptıran YDP ile 49 tercih oyu ile Milletvekilliği seçimini DP Girne Milletvekili Koral Çağman’a kaptıran Anıl Kaya cephesinde seçimlerin tekrarlanmasıyla ilgili hareketlilik gözlemlendi.

175 kişinin vatandaşlıktan çıkarılması halinde seçimlerin yenilenmesi talebiyle hukukçulardan görüş istediği öğrenilen Anıl Kaya’nın dava açmaması için DP yönetimi tarafından ikna edilmeye çalışıldığı iddia ediliyor.