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Seçimler yenilenecek mi?
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Seçimler yenilenecek mi?

175 kişinin vatandaşlığı iptal edilirken, iptaller sonrası yaşanması muhtemel sorunlar ülke gündemine oturdu. Kıbrıs Manşet’in dün gündeme getirdiği seçimler de yenilenecek mi manşet haberi üzerine dün Başkent siyasi kulisleri hareketli saatlere sahne oldu.

Seçimler yenilenecek mi?

175 kişinin vatandaşlığı iptal edilirken, iptaller sonrası yaşanması muhtemel sorunlar ülke gündemine oturdu. Kıbrıs Manşet’in dün gündeme getirdiği seçimler de yenilenecek mi manşet haberi üzerine dün Başkent siyasi kulisleri hareketli saatlere sahne oldu.

15 Mayıs 2018 Salı 09:18
Seçimler yenilenecek mi?

175 kişinin vatandaşlığı iptal edilirken, iptaller sonrası yaşanması muhtemel sorunlar ülke gündemine oturdu. Kıbrıs Manşet’in dün gündeme getirdiği seçimler de yenilenecek mi manşet haberi üzerine dün Başkent siyasi kulisleri hareketli saatlere sahne oldu.

DP Girne Milletvekili adayı Anıl Kaya ile YDP cephesinde ciddi hareketlilik yaşandı.

Girne ilçesinde yaklaşık 100 oy ile 1 milletvekilliğini DP’ye kaptıran Girne ilçesinde yaklaşık 100 oy ile 1 milletvekilliğini DP’ye kaptıran YDP ile 49 tercih oyu ile Milletvekilliği seçimini DP Girne Milletvekili Koral Çağman’a kaptıran Anıl Kaya cephesinde seçimlerin tekrarlanmasıyla ilgili hareketlilik gözlemlendi.

175 kişinin vatandaşlıktan çıkarılması halinde seçimlerin yenilenmesi talebiyle hukukçulardan görüş istediği öğrenilen Anıl Kaya’nın dava açmaması için DP yönetimi tarafından ikna edilmeye çalışıldığı iddia ediliyor.

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Kıbrıs Manşet’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre vatandaşlıkların iptali sonrasında ortaya çıkacak tabloya göre Yeniden Doğuş Partisinin de seçimlerin iptaliyle ilgili dava açması bekleniyor.

Son Güncelleme: 15.05.2018 09:36
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