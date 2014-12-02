Seçimi kazanmak için birlikte hareket edeceğiz

“İLK TURDA SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, nisan ayında yapılacak seçimde partilerden alacağı destekle ilk turda seçimi kazanmak için birlikte hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek veren partilerden Demokrat Parti- Ulusal Güçler (DP-UG)’yi ziyaret eden Eroğlu, geçen seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

DP-UG Genel Merkez’inde saat 17.30’da gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, bakanlar ve partililer karşıladı.

DENKTAŞ

İlk konuşmayı yapan DP-UG Genel Başkanı Serdar Denktaş, Parti Meclisi’nin kararı ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu destekleme kararı aldıklarını anımsatarak, “Yürüttüğü mevki gereği doğrusu da buydu” dedi.

DP-UG’nin bu yıl bağımsız aday olan Derviş Eroğlu’na en etkili desteği vermek için bu gece başlangıç yaptıklarını söyleyen Denktaş, “İçinden geçtiğimiz dönem, masada egemenliğimizi, ayrı halk olduğumuzu, kimliğimizi, eşitliğimizi, ödün vermeksizin tartışarak çözüme ulaşma çalışması yapılacak bir dönemdir” dedi.

Denktaş, diğer Cumhurbaşkanı adalarının söylemlerini de eleştirdi.

Parti sempatizanlarının her şeyi bir kenara koyarak Eroğlu’nun seçimi kazanması için çalışacağını söyleyen Denktaş, parti olarak tam destek vereceklerini belirtti.

EROĞLU

“Geçen seçimde olduğu gibi bu seçimde de yine beraber meydanları dolduracağız, beraber hareket edip KKTC Cumhurbaşkanlığı makamına bu devlete inanan bir kişinin seçilmesine yardımcı olacağız” diyen Eroğlu da, bu seçimin KKTC devletine inanan, egemenliğini savunan, bu topraklarda huzur ve güven içerisinde sonsuza dek yaşama gereğini savunan bir seçim olacağını; bu seçimin hata kaldırmayacağını söyledi.

Geçen süre içerisinde iki Rum liderle çalıştığını dile getiren Eroğlu, kendisinin seçildikten sonra müzakerelere bırakıldığı yerden devam ettiğini ve müzakere masasından kendisinin değil Rum liderin kalktığını kaydetti.

“Biz inandığımız bir yolda bu müzakereleri sürdürdük. Halkla görüştük, halk konseyi kurduk, meclis platformuyla sık sık görüştük. Bütün müzakere safhasını meclis platformunda aktararak görüşlerini almaya çalıştık. Halk konseyinde de halktan gelen isteklere, çözüm önerilerine dikkat ederek buna müzakere masasına yansıttık” diyen Eroğlu, müzakere masasına halkın oturarak karar vereceği düşüncesi ile strateji gerçekleştirerek, siyasilerin de görüşleriyle müzakereleri bugüne kadar yürüttüğünü belirtti.

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL ÇOK ÖNEMLİ

Önümüzdeki 5 yılın önemine dikkat çeken Eroğlu, “Anlaşma olacaksa bu 5 yıl içinde olacak, anlaşma olmayacaksa yine bu 5 yıl içerisinde belli olacak. Bu 5 yıl KKTC devletinin ve halkının geleceği bakımından fevkalade önemli” dedi.

Seçimin olacağı güne kadar müzakerelere devam edeceğini söyleyen Eroğlu, “Seçim diye masadan kalkacak değilim” dedi.

ÇALIŞILIRSA BİRİNCİ TURDA KAZANILIR

“Ben zoru severim. Bu seçim zor olacak ama çalışırsak, birlik beraberlik içersinde, bütünlük içerisinde bazı kırgınlıklar varsa onları sandığa taşımadan çalışırsak, bu seçimi birinci turda bitirmek mümkündür” diyen Eroğlu, her şeyin çalışmaya bağlı olduğunu kaydetti.

Eroğlu, şunları ekledi:

“KKTC devletinin varlığına inanan ve onay veren iki parti beni desteklemektedir. Biz de Türkiye’yi anavatan bilen, Türkiye’den kardeşlerimiz arasında ayrım yapmayan ve yapılmasını kabul etmeyen (ki müzakere masasında bunun kavgasını verdik) bir yola çıktık. Bu yolun ucunda Kıbrıs Türk halkının mutluluğu ve geleceği vardır. Bu geleceği tehlikeye atmama en başta bizlerin görevidir.”

Konuşmaların ardından partililerle sohbete geçildi.