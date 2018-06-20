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Seçim Haberleri… Ubp Dikmen Belediye Başkan Adayı Erişmen Yürüyüş Düzenledi

Lefkoşa, 20 Haziran 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Dikmen Belediye Başkan adayı Mustafa Erişmen, UBP Milletvekilleri ve destek grubuyla, Dikmen’de yürüyüş düzenledi.

Seçim Haberleri… Ubp Dikmen Belediye Başkan Adayı Erişmen Yürüyüş Düzenledi

Lefkoşa, 20 Haziran 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Dikmen Belediye Başkan adayı Mustafa Erişmen, UBP Milletvekilleri ve destek grubuyla, Dikmen’de yürüyüş düzenledi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 13:49
Seçim Haberleri… Ubp Dikmen Belediye Başkan Adayı Erişmen Yürüyüş Düzenledi

Lefkoşa, 20 Haziran 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Dikmen Belediye Başkan adayı Mustafa Erişmen, UBP Milletvekilleri ve destek grubuyla, Dikmen’de yürüyüş düzenledi.

Erişmen’in Seçim Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, “Dikmen’e yeni gelecek, iyi gelecek” sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşe, UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, UBP Milletvekilleri Ünal Üstel, Ersin Tatar, Özdemir Berova, İzlem Gürçağ ve Hasan Taçoy, UBP Dikmen Belediye Meclis Üyesi adayları ve Dikmen Belediye Başkan adayı Mustafa Erişmen’e destek veren partililer katıldı.

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Erişmen etkinlik sırasında Dikmen halkı ile bir araya gelerek, projelerini içeren broşürleri dağıttı.

Mustafa Erişmen, Dikmenlileri evlerinde ziyaret ederek sohbet etme fırsatı da buldu.

(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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