Seçim Haberleri… Özçınar, Stö’lerle Biraraya Gelerek Projelerini Paylaştı

Lefkoşa, 12 Haziran 18 : Güzelyurt Belediye Başkanı ve UBP Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar, meclis üyesi adaylarıyla birlikte dün sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi.Ofisinden yapılan açıklamaya göre Özçınar, yeni dönemde yapılacak projeleri slayt gösterisi ile sivil toplum örgütlerine aktardı.Bel-Sen Lokalinde gerçekleşen toplantıya GÜSAD (Güzelyurt Sanat Derneği), TAVDER , GASAD (Güzelyurt Amatör Sanatçılar Derneği),Seçder, AKDER (Akçay Sanat Derneği), Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü, Gazi Baf Dayanışma Derneği, Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu ,Dördüncü Duvar Düşünce ve Kültür Derneği.Güzelyurt Yeşilada Lions,Bel-Sen,Güzelyurt Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği ve Sivil Toplum Platformu katıldı.“SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ’NİN KATKISI BÜYÜK”Özçınar Belediye’nin bölgedeki sivil toplum örgütleriyle uyumlu bir şekilde kent için birlikte çalıştığını ifade ederek, Güzelyurt Portakal Festivalinin bir marka haline dönüşüp ülkenin en büyük festivali olmasında ve Güzelyurt Belediyesi tarafından organize edilen sosyal projelerin gerçekleşmesinde sivil toplum örgütlerinin çok büyük katkısı olduğunu vurguladı.ÖZÇINAR’IN PROJELERİ…Kalkanlı’ya yapılan hizmet binaları gibi her bölgede yapılmasını öngördüklerini belirten Özçınar yapılacak hizmet binalarının aynı standart yapıda inşa edileceğini söyledi. Özçınar, İlk etapta Bostancı ve Serhatköy’e yapılması düşünülen hizmet binalarıyla halkın daha hızlı, ve doğrudan hizmet alımının sağlanmış olacağını söyledi.SOSYAL KONUT PROJESİGüzelyurt Belediyesi olarak gençlerin iç göçünü önlemek istediklerini belirten Özçınar, buna bağlı olarak sosyal konut projesini kentte ve kırsal bölgelerde hayata geçirmeyi istediklerini söyledi. Konut projesinin hazır olduğunu anlatan Özçınar, konutların 3+1 105m²olarak planlandığı anlattı.FESTİVAL PARKIGüzelyurt Festival alanının hemen yanında yapılan Kent Park Projesiyle bir bütünlük kazanacağını dolayısıyla bu alanda yenilemeye gidileceğini söyleyen Özçınar, bu kapsamda Festival alanındaki elektrik ve internet ağının yer altına döşeneceği, yeni cafeler ve oturma alanları gibi yaşam alanları yaratılacağını, Festival Parkı Ahşap Büfe yanında bulunan Çocuk Parkı’nın yenilenme çalışmasının devam ettiğini söyledi.BOSTANCI MEYDAN PROJESİBostancıda inşaatı biten caminin yanında bulunan alanın yeniden düzenlenmeye gidilerek, çocuk parkı, spor alanı, oturma alanları gibi unsurların yer alacağını kaydeden Özçınar, çocuk parkının Ramazan Bayramı sonrası biteceğine dikkati çekti.ECEVİT CADDESİ VE BÜYÜKADA SOKAKGüzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, kentin ana giriş ve çıkışı olarak kullanılan Ecevit Caddesi ve Büyükada Sokak’ta bulunan evlerin restore edilerek yeni bir kent kimliği oluşturulacağını söyledi.Özçınar, kent kimliği oluşturmak için kent içi ve kent girişlerinde yer alan çemberlerin yeniden düzenleneceğini açıkladı.BELEDİYE MERKEZ BİNASIGüzelyurt Belediyesi yeni merkez bina projesinin kentte sahiplenme yaratan bir proje olduğunu savunan Özçınar, engelli ve yaş almış vatandaşların mevcut binada Belediye Başkanlık makamına ulaşma şansının olmadığını söyledi.Özçınar, Atatürk Kültür Merkezi’nde de engelli girişi olmadığı için yeniden düzenlenip ihaleye çıkıldığını anımsattı.KENT PARKKocaeli Belediyesi ile ortak bir proje yaptıklarını anlatan Özçınar, 400 dönümlük arazi üzerine ülkede özlenen küçük-büyük her yaş kesiminin hizmet alacağı bir meydan yaratıldığını,proje kapsamında alanda yürüyüş parkuru, bisiklet yolları, çocuk parkı süs havuzları, oturma grupları ve piknik masaları bulunduğunu belirtti.KATLI OTOPARK SİSTEMİKentte yaşanmakta olan araç park yeri sıkıntısını kökünden çözüme kavuşturabilmek için bir proje geliştirdiklerini ve mevcut otopark yerine ayni noktada katlı otopark inşa edilerek sorunu çözümleyeceklerini belirten Özçınar, yeni süreçte Ecevit Caddesi projesinin katlı oto parkla hayat bulacağını belirtti.SANAYİ GELİŞTİRME PROJESİMevcut Güzelyurt Küçük Sanayi Sitesi’nin kirli sanayi ihtiva ettiğini dolayısıyla Güzelyurt’un gelişim sürecinde bölgenin öğrenci odaklı bir merkez haline dönüşme sürecinde olduğunu bu yüzden bu konuda ciddi ve radikal tedbirler alınması gerektiğini kaydeden Özçınar, sanayi geliştirme projesi kapsamında inşa edilecek işyerlerinin temiz sanayi ve/veya öğrenci odaklı ürünlerin tüketilebileceği noktalardan oluşacağını ifade etti.ÇOK AMAÇLI KÜLTÜR MERKEZİÖzçınar, yeni belediye binasının tamamlanmasıyla şu an kullanımda olan Belediye binasının kültür merkezi olarak kullanılması yönünde bir proje hazırlandığını söyleyerek, bölgede bulunan üniversitelerin, okulların, sivil toplum örgütlerinin kullanabileceği çok amaçlı bir merkez haline dönüştürüleceğini bildirdi.HAYVAN BARINAĞIHayvan refah yasasındaki sorunlar ve eksiklikler nedeniyle bu konuda yatırım yapılmasına geç kalındığını belirten Özçınar, hazırlanan proje ile sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının gerçekleştirileceğini belirtti.Binanın inşaatının bitmek üzere olduğunu iç donanımlarının tedariki için çalışma başlattıklarını belirten Özçınar,projenin çok yakın bir tarihte hayat bulacağını söyledi.DEV ARITMA PROJESİArzuladığı ve hayalini kurduğu ve dört yıl geciken 7 MilyonEuro’luk arıtma suyunun tarımsal alanda kullanılması proje ihalesinin onaylandığını ifade eden Özçınar, Arıtma Tesisinin yanına 6metre yükseklikte, 100 bin tonluk inşa edilecek havuzda toplanacak arıtılmış suyun tarımsal alanda kullanılacağını söyledi.Özçınar, arıtılan suyun geri dönüşüm sonucu tarımsal amaçlı kullanımı ile bölge narenciye bahçe sahiplerinin bahçe sulama konusunda sorun yaşamayacaklarını ve yaşanan kuraklık nedeniyle yıpranan ağaçların yeniden hayat bulacağını sözlerine ekledi.(RU/GUR) FOTOĞRAFLI