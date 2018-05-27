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Seçim Haberleri…iskele Bağımsız Başkan Adayı Civisili: "iskele’yi Ülkenin Nazar Boncuğu Yapacağız”

Lefkoşa, 27 Mayıs 18 : İskele Bağımsız Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli, dün bölgeli kadınlarla bir araya gelerek ‘Kadın Dostu Belediyecilik’ konusunda bilgi verdi.

Seçim Haberleri…iskele Bağımsız Başkan Adayı Civisili: "iskele’yi Ülkenin Nazar Boncuğu Yapacağız”

Lefkoşa, 27 Mayıs 18 : İskele Bağımsız Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli, dün bölgeli kadınlarla bir araya gelerek ‘Kadın Dostu Belediyecilik’ konusunda bilgi verdi.

27 Mayıs 2018 Pazar 11:43
Seçim Haberleri…iskele Bağımsız Başkan Adayı Civisili:

Lefkoşa, 27 Mayıs 18 : İskele Bağımsız Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli, dün bölgeli kadınlarla bir araya gelerek ‘Kadın Dostu Belediyecilik’ konusunda bilgi verdi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) destekleme kararı aldığı adaylardan Civisilli’ye CTP milletvekili Doğuş Derya da eşlik etti.
CTP’den yapılan açıklamaya göre, “İskele’de değişimi başlatmak, İskele’mizi Kıbrıs’ın nazar boncuğu yapmak için bağımsız belediye başkan adayı oldum. Kadınlar isterse değişim mümkün, İskele’yi ülkenin nazar boncuğu yapacağız” diyen Civisilli, Kıbrıs’ın en güzel şehirlerinden birinde yaşadıkları ancak kentin “vizyonsuzluk“ nedeniyle uzun yıllardır ilerleme kaydedemediğini vurguladı.
Çocukların, gençlerin ve halkın sosyal açıdan desteklenmesi, 65 yaş üstü yurttaşların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve onlara ikinci baharlarını yaşatmak için aday olduğunu belirten Civisilli, kadın dostu belediyeciliğe ihtiyaç olduğunu, kadın ve erkeğin aynı anneden doğduğunu ve eşit şartlarda dünyaya geldiğini fakat kadına biçilen toplumsal rollerin ciddi bir ayrımcılığa yol açtığını söyledi.
Civisilli, seçilmesi durumunda yeni dönemde, kadınların eşitsizliğe uğramasının önüne geçeceklerinin sözünü verdi. Civisilli şöyle konuştu:
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“Belediye olarak eşitsizlik üreten koşulları ortadan kaldırmamız gerek ki kadın da kendi ayaklarının üzerinde dursun. Yaşlı bakım evleri, kreşlerin sayısının artırılması, parkların sayısının artması, aydınlık sokaklar... Şiddet gören kadınlar için kadın sığınma evleri ve psikolojik danışmanlık merkezleri... Sosyal zaman geçirecekleri, korolar, resim atölyeleri, el işi atölyeleri gibi atölye çalışmalarına katılmaları kadınlarımızın kendine olan güvenlerini artıracak. Eko-House ve Eko-Bahçeler yaratacağız. Kısaca kadının lehine olacak tüm girişimleri yapmak zorundayız. Bunun için ekibimle çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz. İskele’nin 40 yıldır değişmeyen kaderi değişecek. Kadının olmadığı yerde başarının olması mümkün değil. Sizden tam destek bekliyorum”
DERYA: “YEREL İŞ GÜCÜNÜN EKONOMİYE KATILMASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”
CTP Lefkoşa milletvekili Doğuş Derya ise yaptığı konuşmada, partinin yerel yönetim politikaları hakkında bilgi verdi.
Kadınların gündelik hayatın “kahramanları” olduğunu, nüfusun yüzde 50’sini oluşturdukları halde yerel yönetimlerde ve karar alma mekanizmalarında yeterince temsil edilmediği vurgulayan Derya, “geçtiğimiz yıllarda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda CTP öncülüğünde birçok düzenleme ile bunu dönüştürmeye başladık ama daha yapacak çok işimiz var” dedi.
Kadın dostu belediyeciliğin önemine değinen Derya, İskele bölgesindeki işsizliğin azaltılması ve yerli işgücünün ekonomiye dahil olması için geliştirilen projelerden bahsetti. Derya, yeniden dönüşüm atölyeleri çerçevesinde kooperatifleşme için tasarlandıkları projeleri ve bunların yerel yönetimler ile birlikte nasıl hayata geçirileceğini aktardı.
(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI
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