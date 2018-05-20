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Seçim Haberleri... Dp Ltb Başkan Adayı Eroğlu, Bazı Sivil Toplum Örgütlerini Ziyaret Etti

Lefkoşa, 20 Mayıs 18 : Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Gencay Eroğlu, Çukurovalılar Dayanışma Derneği ile Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği’ni ziyaret etti.

Seçim Haberleri... Dp Ltb Başkan Adayı Eroğlu, Bazı Sivil Toplum Örgütlerini Ziyaret Etti

Lefkoşa, 20 Mayıs 18 : Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Gencay Eroğlu, Çukurovalılar Dayanışma Derneği ile Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği’ni ziyaret etti.

20 Mayıs 2018 Pazar 07:52
Seçim Haberleri... Dp Ltb Başkan Adayı Eroğlu, Bazı Sivil Toplum Örgütlerini Ziyaret Etti

Lefkoşa, 20 Mayıs 18 : Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Gencay Eroğlu, Çukurovalılar Dayanışma Derneği ile Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği’ni ziyaret etti.
Partiden verilen bilgiye göre, Çukurovalılar Dayanışma Derneği’nde Başkan Sabahattin Kurt ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Gencay Eroğlu, dernek yetkilileriyle Lefkoşa Türk Belediyesi ile ilgili olan fikir ve düşüncelerini paylaştı.
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Ardından Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği’ni ziyaret eden Eroğlu, Başkan Sedat Hacımehmetile ortopedik engellilerin Lefkoşa’da daha sağlıklı ulaşım ve kent içindeki yaşam kalitelerini yükseltebilmelerini sağlayacak projelerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
Gencay Eroğlu ve ekibi, Lefkoşa Belediye Evleri’ni de ziyaret ederek halkın sıkıntılarını ve şikayetlerini dinledi.
(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI
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