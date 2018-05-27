Seçim Haberleri… Ctp Gazimağusa Başkan Adayı Adalıer: “magem’i Gençlere Yeniden Armağan Edeceğiz”

CTP GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ADALIER: “MAGEM’İ GENÇLERE YENİDEN ARMAĞAN EDECEĞİZ”Lefkoşa, 27 Mayıs 18 : CTP Gazimağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer, Maraş bölgesinde yaptığı temaslarda gençlerin sorun ve isteklerini dinledi.CTP’den yapılan açıklamaya göre, gençlerin bir toplumun geleceği olduğunu vurgulayan Adalıer, gençlere temiz ve güvenli sosyal ortamlar sağlamanın her belediyenin görevi olduğunu belirtti.Adalıer, bu amaçla CTP döneminde hayata geçirilen MAGEM projesinin son dört yıllık ara dönemde işlevini kaybettiğini, Sakarya bölgesindeki MAGEM’in çay ocağına dönüştüğünü, Maraş bölgesindekinin ise önce anaokulu olarak kullanıldığını, ardından da boşaltılarak kaderine terkedildiğini söyledi.Adalıer, “MAGEM’i gençlere yeniden armağan edeceğiz” dedi.“AÇIK VE KAPALI SPOR SALONU HEMEN İNŞA EDİLECEK”Seçilmesi halinde yapacakları projeleri bölge gençlerine yerinde anlatan Adalıer, MAGEM’in tekrar hayata geçeceği ve bölgenin ihtiyacı olan açık ve kapalı spor salonlarının da hemen MAGEM’in yanına inşa edileceğivaadine bulundu.Gençlerin ulaşım konusunda çektikleri sıkıntıları da dinleyen Adalıer, seçilmesi durumunda,toplu taşıma düzenlemeleri ile Mutluyaka’dan Maraş\'a kadar Mağusa\'nın her noktasının ulaşılabilir olacağını söyledi.(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI