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Seçim Haberleri… Bican, Bayramda İş Başında Olan Çalışanları Ziyaret Etti

Lefkoşa, 18 Haziran 18 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican bayramın ilk günü iş başında olan çalışanları ziyaret etti ve bayramlarını kutladı.

Seçim Haberleri… Bican, Bayramda İş Başında Olan Çalışanları Ziyaret Etti

Lefkoşa, 18 Haziran 18 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican bayramın ilk günü iş başında olan çalışanları ziyaret etti ve bayramlarını kutladı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 10:44
Seçim Haberleri… Bican, Bayramda İş Başında Olan Çalışanları Ziyaret Etti
Lefkoşa, 18 Haziran 18 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican bayramın ilk günü iş başında olan çalışanları ziyaret etti ve bayramlarını kutladı.

Bicen ve ekibi, CTP Milletvekili Armağan Candan’ın eşlik ettiği ziyaretlerde İtfaiye, Yukarı Bostancı Sınır Kapısı, Güzelyurt Sağlık Merkezi, Polis ve Elektrik Kurumu çalışanları ile bir araya geldi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde çalışanların sorunlarını dinleyen Bican, göreve geldiğinde kamu hizmeti gören her kesimle yakından ilgileneceği sözü verdi.

“Güzelyurt artık adil ve dürüst yönetilecek” diyen Osman Bican, çalmadan, çırpmadan, farklı kesimler arasında ayrımcılık yapmadan tüm kesimlere eşit ve adaletli olacaklarını, daima halkın içinde olacaklarını kaydetti.
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KÖYLERİ TEK TEK ZİYARET ETTİ

Bican ve ekibi bayramın ikinci ve üçüncü günü de Güzelyurt içindeki kahvehaneler, Yayla, Aydınköy, Akçay, Zümrütköy, Gayretköy, Aşağı ve Yukarı Bostancı, Mevlevi, Güneşköy ve Kalkanlı köylerini gezdi ve halkın Ramazan Bayramı’nı kutladı.

(ÖZ/FEZ) FOTOĞRAFLI
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