Seçim Haberleri…

CTP İSKELE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI CİVİSİLLİ ÖTÜKEN’DE KÖY KADIN KURSUNU ZİYARET ETTİ“İSKELE MERKEZ VE BELEDİYEMİZE BAĞLI TÜM KÖYLERDE EKO-BAHÇELERİN KURULMASINI SAĞLAYACAĞIZ”Lefkoşa, 31 Mayıs 18 (.):Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli ve ekibi dün Ötüken’de bulunan köy kadın kursunu ziyaret etti.CTP’den yapılan açıklamaya göre, köy kadınlarının sorunlarını dinleyen Civisilli, kadınların el emeklerini inceledi.Eğitmen Zeynep Arat’tan kurs çalışmaları hakkında bilgi alan Civisilli, “Kadınların en büyük sorunu el emeği göz nuru olan ürünlerini pazarlayamamak. Biz yeni dönemde İskele’de kadınlar ve gençlerle birlikte kalkınacağız. Bu nedenla yarın akşam 18.30’da Ötüken Köy Kadın Kursu lokalinde gerçekleştirilecek sergiye tüm halkımızı davet ediyorum” ifadelerini kullandı.“ÖNCELİK KADINLAR VE GENÇLER”İskele Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli, bölgenin kalkınması için kadınlar ve gençlere öncelik verileceğini, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile işbirliği içinde "Eko Bahçeler ve Butik Oteller Standart Belirleme ve Organizasyon Yönetmeliği" çerçevesinde kurulacak eko-bahçeler ile işsiz gençler ve kadınların buralarda üretim yapacağını kaydetti.Civisilli, “İskele merkez ve belediyemize bağlı tüm köylerde eko-bahçelerin kurulmasını sağlayacağız. Yerel dokuya uygun olarak üretilecek gıda ve turistik eşya ürünlerinin arz edileceği eko-bahçeleri, sadece bölgemizi ziyaret eden turistlerin değil, tüm ülke halkının keyifli zaman geçireceği, organik ürünleri tadarken dinlenebileceği tesisler olarak tasarladık” dedi.(GÖZ/GUR) FOTOĞRAFLI