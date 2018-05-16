Seçim Haberleri…

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KARAVEZİRLER OKULLARI ZİYARET ETTİ Lefkoşa, 16 Mayıs 18 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler, Cihangir Düzova İlkokulu, Balıkesir Meriç İlkokulu ve Değirmenlik İlkokulu’nu ziyaret etti. CTP’den yapılan açıklamaya göre ziyaretlerde, okulların sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. (GUR) FOTOĞRAFLI