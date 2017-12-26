Seçim yüzünden ülke elektriksiz kalabilir!

Her yıl sonunda düzenli bir şekilde ihaleye çıkılarak yenilenen devletin sigortaları bu yıl yapılamıyor. Devlete ait araçlar, binalar ve önemli makinaları kapsayan devlet sigorta ihalesi beklenmedik bir şekilde iptal edildi.

Mahkemeden özel izin alınan ve seçim yasağına takılmadan çıkılan ihalenin sonuçlanamaması devlete ek külfet getirebilir.

Devlete ait araçlar, binalar bu kapsamda sigortalanamadığı için oluşacak herhangi bir zararda devlete ek mali sıkıntı getirecek.

Çıkılan ihalenin sonuçlandırılamaması nedeniyle 1 Ocak 2018 itibarıyla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu dahil birçok devlet kurumu sigortasız kalacak. 1 Şubat 2018 tarihine kadar bir hükümet oluşturulamaz ve ihale yeniden açılamazsa bir çok araç, bina ve makine yangına ve bir çok zarara karşı sigortasız kalacak.

İhale iptal

Devletin sigorta ihalesi, iptal edildi. Her yıl, yılsonunda yapılan ve bir sonraki yılı kapsayan ihale bu yıl seçim dolayısıyla gecikmeli de olsa yapılmak istendi. İhalede keşif beledinin aşılması nedeniyle ihalenin iptal edildiği kaydedildi.

Tek teklifi MapFree verdi

Devletin sigorta ihalesinde tek teklif veren şirket MapFree Sigorta Şirketi olmuştu. MapFree 3 yıldan bu yana her yıl devlete ait sigortalama işlerini alıyor. Bu yıl da yine devlet sigortalama işleri için tek teklifi veren firma MapFree oldu.

Özel izinle yapıldı

7 Ocak’ta gerçekleştirilecek erken genel seçim nedeniyle ihaleye çıkılması yasak. Devletin araç, bina ve makine sigortalarının aksamaması için mahkemeden özel izin alındı. Ancak özel izinle yapılan ihale de iptal oldu.

Ciddi tehlike var

Özel izinle gerçekleştirilen ancak tamamlanamayan sigorta ihalesi devlete ciddi tehlike getirecek. Seçim yasağına takılmadan çıkılan ihalenin karara bağlanmaması sonucu devletin bir çok aracı, binası ve makinesi 2018 yılına sigortasız girecek.

Ek külfet getirecek

1 Şubat 2018’den sonra tüm araba ve devlet binaları sigortasız olacak.Bu durumda seçimin de yapılacağı öngörüldüğünde ihalenin tekrardan açılıp yapılması en erken Şubat ayını bulacak. Araçlar ve binalarda yaşanabilecek herhangi bir zarar durumunda sigorta olmadığı için devlete ek külfet getirilmiş olacak.

Kıb-Tek de bu durumun içinde

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu da sigorta ihalesinin iptal edilmesinden nasibini alacak. Teknecik özel bir konumda tutulduğundan 31 Aralık gecesi saat 00.00 itibarı ile sigortasız olarak çalışacak ve santralde olası bir zarar ziyan durumunda sigorta kapsamayacak.

Karar açıklandı

Merkezi İhale Komisyonu ihalenin iptal edildiği kararını resmi web sayfasından duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Merkezi İhale Komisyonu 22.12.2017 tarihinde yapılan değerlendirmeler ışığında aşağıda listelenen ihaleler 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasının 78(1)(B)(a) maddesine göre kabul edilebilir bir teklif olarak değerlendirilmemiştir.

Bu sebeple Kamu İhale Yasası’nın 78(1)(B)(a) ve (c) hükümleri uyarınca bahsi geçen ihaleler iptal edilmiştir.

483-500/2017 1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Ait Makam Araçları ve Resmi Hizmet Araçları 01 Şubat, 2018 – 31 Ocak, 2019 Devresi için Sigorta

2- 01 Şubat 2018- 01 Şubat 2019 tarihlerini Kapsayan Devre için Yangın ve Kaza Sigortası Hizmeti

476/2017 Teknecik ve Serhatköy Elektrik Üretim Santralının 1 yıl süre ile sigortalanması.

Havadis: Bertuğ Topal