Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117001
ALTIN
172.053
DOLAR
3.9870
STERLİN
5.6247
EURO
4.9388
Abisinin Kimliği İle Adaya Geldi
ABİSİNİN KİMLİĞİ İLE ADAYA GELDİ
Temizel Bilgisayar Kasasıda Çaldı
TEMİZEL BİLGİSAYAR KASASIDA ÇALDI
Topaloğlu 2 Gün Daha Tutuklu Kalacak
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Dikkat.. Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256

SEÇİM VE HALKOYLAMASI (GEÇİCİ KURALLAR) YASA TASARISI’NIN KOMİTEDE İVEDİLİKLE GÖRÜŞÜLMESİ ONAYLANDI

Meclis Genel Kurulu’nda, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan, Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oyçokluğuyla kabul edildi.

SEÇİM VE HALKOYLAMASI (GEÇİCİ KURALLAR) YASA TASARISI’NIN KOMİTEDE İVEDİLİKLE GÖRÜŞÜLMESİ ONAYLANDI

Meclis Genel Kurulu’nda, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan, Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oyçokluğuyla kabul edildi.

27 Mart 2018 Salı 12:47
SEÇİM VE HALKOYLAMASI (GEÇİCİ KURALLAR) YASA TASARISI’NIN KOMİTEDE İVEDİLİKLE GÖRÜŞÜLMESİ ONAYLANDI
banner238

SEÇİM VE HALKOYLAMASI (GEÇİCİ KURALLAR) YASA TASARISI’NIN KOMİTEDE İVEDİLİKLE GÖRÜŞÜLMESİ ONAYLANDI

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI

Meclis Genel Kurulu’nda, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan, Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oyçokluğuyla kabul edildi.

Bu bölümde söz alan Başbakan Tufan Erhürman, tezkere hakkında bilgi verdi.

Bu yıl normal şartlarda seçimin yapılması planlanan günün üniversite sınavlarına, bir önceki haftanın da bayram tatiline denk geldiğine işaret eden Erhürman, Haziran ayı içerisinde seçimin yapılabileceği diğer günler konusunda YSK ile görüştüklerini 10 Haziran’ın olabilir bir tarih olarak ortaya konduğunu dile getirdi.

Yasanın seçimler 4 yılda bir yapılır dediğini, burada amaçlananın, seçilmiş olanların görev süresini korumak olduğunu belirten Erhürman, seçim tarihini geriye çekerek 10 Haziran’a alma durumunda görev süresinin kısaltılmış olacağını kaydetti.

Erhürman bu bağlamda 4 yıllık süreyi korumak için 10 Haziran yerine 1 Temmuz tarihinin yasanın amacına daha uygun olduğunu kaydederek, tezkerede Temmuz ayı dendiğini, ancak amaçlananın 1 Temmuz tarihi olduğunu dile getirdi.

Seçim yasaklarıyla ilgili sürenin kısaltılması konusuna da değinen Erhürman, amacın Yenierenköy Belediyesi’ndeki sorunları seçim yasakları girmeden çözebilmek olduğunu anlattı.

Erhürman kendisine sorulan sorular üzerine, 4 yıldan 20 gün önce yapılası durumunda, 4 yılı 1 gün geçmesi durumuna göre hukuken daha büyük sıkıntı olduğunu dile getirdi.

Seçimin cumartesi günü yapılması konusunda Anayasa Mahkemesi’nden görüş alındığını kaydeden Erhürman görüşte, bazı kesimlerin oy vermesinde sorun yaşanabileceğinin,oy vermede eşitlik açısından sıkıntı olabileceğinin dile getirildiğini anlattı.

YENİERENKÖY

Yenierenköy konusunda yapılan çalışmalara da değinen Erhürman iki aşamalı bir çalışma öngörüldüğünü belirtti.

Başbakan Erhürman, ilk adımın bir an önce beledi hizmetlerinin sağlanması, ikinci adımın ise  Yenierenköy Belediyesi ile Dipkarpaz belediyesinin birleştirilmesi olduğunu kaydetti.

Erhürman, bugün gerekli görüşmelerin tamamlanmasının ardından ilk adımın devreye gireceğini; ikinci adımla ilgili yasa tasarısının hazır olduğunu ve Genel Kurula sevk edileceğini ifade etti.

ÖZGÜRGÜN

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de, 1 Temmuz tarihi konusunda sıkıntıları olmadığını öte yandan Erhürman’ın ifade ettiği 1 Temmuz ifadesinin sadece taahhüt olduğunu, Meclis’in vereceği yetkinin 31 Temmuz’a kadar olan süreyi içerdiğini dile getirdi.

“1 Temmuz karar altına alabilseydik bir sorun olmazdı” diyen Özgürgün öte yandan şu anki durumda sıkıntıları olduğunu anlattı.

Yenierenköy Belediyesi’ndeki sorunların çözülmesine tam destekleri olduğunu anlatan Özgürgün, bu noktada seçim yasakları konusunda asla sıkıntı yaratmayacaklarını dile getirdi.

İlgili yasa tasarısının ise sadece seçimin tarihiyle ilgili olduğunu söyleyen Özgürgün, hiçbir yasal değişikliğe gitmeden 30 Haziran’da seçimin yapılabileceğini öte yandan 1 Temmuz’un komitede görüşülmesine de itirazları olmadığını kaydetti.

Özgürgün,tarihteki belirsizlik nedeniyle ivediliğe ret oyu vereceklerini ancak komitede yapılacak düzenlemede 1 Temmuz tarihinin belirlenmesi durumunda destek vereceklerini anlattı.

Konuşmaların ardından tezkerenin ivediliği oyçokluğuyla kabul edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI İLE MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI İLE MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
HÜR-İŞ’TEN ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ
HÜR-İŞ’TEN ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ
GİRNE’DE TENEKE KUTULARIN AYRIŞTIRILMASI YAPILDI
GİRNE’DE TENEKE KUTULARIN AYRIŞTIRILMASI YAPILDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim