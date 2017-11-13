Seçim Tarihi Kesinleşti...

Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin kabul ettiği “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi”, Meclis Genel Kurulu’nda da 38 Kabul, 2 Ret oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Meclis’ten 7 Ocak 2018’e onay!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 7 Ocak 2018 Pazar günü seçime gidilmesini OYÇOKLUĞU ile onayladı.

Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin kabul ettiği “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi”, Meclis Genel Kurulu’nda da 38 Kabul, 2 Ret oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi’nde 5 yıl boyunca görev yapacak 50 milletvekilinin belirlenmesi için 7 Ocak 2018 Pazar günü seçime gidilmesini öngören karar önerisinin Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesi ile karar Resmi Gazete’de 14 Kasım Salı günü, yarın yayımlanacak.

Böylece seçimin başlangıç günü olan 14 Kasım yani yarın itibarıyla seçim yasakları da başlamış olacak.

Çeler: “Biz zaten 2 Temmuz 2017’yi önermiştik… 7 Ocak’a oyumuz OLUMLU”

TDP olarak 2 Temmuz 2017’yi önerdiklerini anımsatan TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, 7 Ocak tarihi ile ilgili hiçbir çekinceleri olmadığını ve hazır olduklarını ifade etti.

‘Polis sandığı gitmeyecek’ denilince yasa hazırlığına girildiğini de kaydeden Çeler, “bu kadar zamandır nerdeydiniz diye sorma ihtiyacı hissederim” dedi.

“Keşke seçim yasakları daha önce başlasaydı. Gün be gün oy için arsa dağıtmalar, hakkı olmayanlara verilen vatandaşlık engellenebilseydi” diyen Çeler, “Gün gelecek kendi torunlarınıza siz hesap vereceksiniz. İleriki yıllarda bu seçim yatırımı olarak yaptıklarınız karşınıza çıkacak” şeklinde konuştu.

Seçimle Meclis yenilenirken, zihinlerin de yenilenmesi temennisini belirten Çeler, TDP’nin 7 Ocak 2018’e oyunun OLUMLU olacağını da açıkladı.

Özgürgün: “Bütçe seçimden sonra geçer, dert değil”

“Bütçe seçimden sonra geçer, dert değil” diyen Başbakan Özgürgün, seçim tarihi olarak 7 Ocak 2018’in belirlendiğini ifade etti.

7 Ocak’tan dönülemeyeceğini yineleyen Özgürgün, “Diğerleri meydanda söylenir, Serdar Bey çıkacak meydanda söyleyecek bunları zaten” şeklinde konuştu.

Bütçe’yi yapmanın Meclis’in işi olduğunu söyleyen Özgürgün, “Meclis seçimden sonra Bütçe’yi geçirir” dedi.



Erhürman: “Biz hazırız diyoruz, siz kılınızı kıpırdatmıyorsunuz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da Bütçe’nin hızla görüşülüp geçirilmesi için öneri yaptıklarını anımsattı.

Bu öneriyi yapmalarının üzerinden 3 hafta geçtiğini anımsatan Erhürman, ilgili komitenin başkanının da UBP Milletvekili Ersin Tatar olduğuna işaret etti, Başbakan Özgürgün’e ‘Bütçe’nin geçirilmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz’ diye sordu.

Erhürman, “Polisle ilgili Yasayı da, Bütçe’yi de Meclis’ten geçirmek için biz elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz ama siz kılınızı kıpırdatmıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Polisle ilgili yasaya CTP’nin desteğinin tam olduğunu açıklayan Erhürman, Bütçe ilgili de önerilerinin geçerli olduğunu hatırlattı, Özdemir Berova’nın adaylığının açıklanması ile ilgili de UBP ile DP’nin kendi arasında konuşması gerektiğini, bunun CTP’yi hiç ilgilendirmediğini kaydetti.

Denktaş'ın önerisi dikkate alınmadı

Denktaş’ın Bütçe’nin geçirilmemesinden tüm Meclis’i sorumlu tutmasına itiraz eden CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, CTP’nin bütçenin getirilip geçirilmesi için öneri yaptığını hatırlattı.

Denktaş’ın bu CTP’yi de bütçenin geçirilmemesinden sorumlu tutan ifadelerinin düzeltilmesini istedi, Denktaş’ın kabul etmemesi üzerine sesler de yükseldi

Denktaş, “En azından siz şunu söyleyeyim tiyatroyu oynayan Demokrat Parti değildir” derken, Özdemir Berova’nın istifasını da anımsattı.

Serdar Denktaş’ın 4 Şubat 2018 önerisinin dikkate alınması oyçokluğu ile reddedildi.

Serdar Denktaş’tan 4 Şubat önerisi!

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş oylarının RET olacağını açıkladı, seçim tarihi olarak 4 Şubat 2018’i önerdi.

3 hafta önce, 3 hafta sonra seçimden korkmak anlamına gelmeyeceğini kaydeden Denktaş, Bütçe’nin geçirilemeyecek olmasının etkilerinin sadece gelecek yıl için değil, bu yıldan hissedileceğini kaydetti.

“Gelecek 2 yıla ilişkin sorumluluğu kucağınıza bırakıyorum”

Benzin ve mazot zammının bu nedenle engellenemeyeceğini kaydeden Denktaş, Yüksek Seçim Kurulu’nun da zora gireceğine işaret etti.

Serdar Denktaş, DP olarak gelecek iki yıla ilişkin sorumluluğu da Meclis’teki diğer partilerin kucağına bıraktığını ifade etti, öngörülen 7 Ocak 2018 tarihinin, 4 Şubat 2018 Pazar olarak değiştirilmesini önerdi.

Meclis 7 Ocak 2018'i görüşüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin 7 Kasım’da Demokrat oy çokluğuyla kabul ettiği “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi” görüşüyor.

Cumhuriyet Meclisi’nde 5 yıl boyunca görev yapacak 50 milletvekilinin belirlenmesi için 7 Ocak 2018 Pazar günü seçime gidilmesini öngören karar önerisinin Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesi halinde karar, Resmi Gazete’de 14 Kasım Salı günü yayımlanacak. Böylece seçimin başlangıç günü olan 14 Kasım itibarıyla seçim yasakları da başlamış olacak.

Karar önerisi ile ilgili ilk sözü Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş aldı, oylarının RET olacağını açıkladı.

Başka bir öneri de yapacaklarını açıklayan Denktaş, 2018 Bütçe’nin geçirilmeden seçime gidilmesinin dezavantajlarını aktarıyor.