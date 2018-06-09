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Seçim Haberleri...

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Girne Belediye Başkan Adayı Birol Karaman, Bellapais ile Mete Adanır Caddesi’ni ziyaret etti.

Seçim Haberleri...

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Girne Belediye Başkan Adayı Birol Karaman, Bellapais ile Mete Adanır Caddesi’ni ziyaret etti.

09 Haziran 2018 Cumartesi 12:33
Seçim Haberleri...

 Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Girne Belediye Başkan Adayı Birol Karaman, Bellapais ile Mete Adanır Caddesi’ni ziyaret etti.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Karaman, Bellapais’te bildiri dağıtımı sırasında turizm kenti Girne’de müze eksikliği olduğunu söyledi ve yurtdışında bu konuya çok önem verildiğini, Girne’nin de artık bu yönüyle gelişmesi gerektiğini ifade etti.

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Nitelikli bilim kültürünün sergilendiği bir doğa tarihi müzesi öngördüklerini belirten Karaman, “Biz ekibimizle dünyadaki örnekleri de inceledik. Oxford Üniversitesi, Berlin, Oslo Üniversitesi ve İsveç doğa tarihi müzelerinin bu alanda öncü oldukları biliyoruz. En yakınımızda ise Ankara Maden Tetkik ve Arama Doğa Tarihi Müzesi var. Doğa tarihi müzesi turizmin incisi olarak anılan Girne’de bir yandan kentin çocuklarına ve yetişkinlerine, öte yandan ise kentimizi ziyaret eden turistlere yeni bir bakış açısı katacak” dedi.

 

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Son Güncelleme: 09.06.2018 16:31
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