Seçim Haberleri…



UBP LEFKOŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SERTOĞLU TİCARET ODASI’NDAN DESTEK İSTEDİ





Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret ederek destek istedi ve seçilmesi halinde Lefkoşa’yı çağdaş bir başkent haline getireceği sözünü verdi.UBP’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Milletvekili Fazi Sucuoğlu ve bazı Belediye Meclis üyesi adayları ile birlikte Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret eden Sertoğlu, “Ben ve arkadaşlarım pislik ve düzensizliğin hat safhada olduğu çağdaşlıktan uzak Lefkoşa’nın düzene kavuşması , gelişmesi için aday olduk” dedi.Ticaret Odası’ndan destek beklediklerini belirten Sertoğlu, “Takdir sizden, halkımızdan; hizmet bizden” dedi ve önümüzdeki günlerde açıklayacakları projeleri ile ilgili Ticaret Odası’na bilgi vermek istediklerini kaydetti.