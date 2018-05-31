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Seçim Haberleri…

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan Adayı Mehmet Harmancı, bugün Necati Taşkın İlkokulu, Yeni Yüzyıl anaokulu ve Şehit Yalçın İlkokulu’nu ziyaret ederek okul müdür ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Seçim Haberleri…

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan Adayı Mehmet Harmancı, bugün Necati Taşkın İlkokulu, Yeni Yüzyıl anaokulu ve Şehit Yalçın İlkokulu’nu ziyaret ederek okul müdür ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 12:36
Seçim Haberleri…


HARMANCI, OKULLARI ZİYARET ETTİ

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan Adayı Mehmet Harmancı, bugün Necati Taşkın İlkokulu, Yeni Yüzyıl anaokulu ve Şehit Yalçın İlkokulu’nu ziyaret ederek okul müdür ve öğretmenleriyle bir araya geldi.
Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Harmancı, dört yıllık görev süresinde LTB’yi geçmiş dönemden kalan borç yüklerinden kurtarmak yanında, Lefkoşa halkına verdiği hizmetler, Lefkoşa için yaptığı yatırımlar ile geleceğe yönelik proje ve hedeflerini aktardı.
Harmancı, eğitim görevlileriyle Lefkoşa’ya ilgili çeşitli konularda da görüş alış-verişinde bulundu.

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, çöp, borç, plansız istihdam ve popülizmle özdeşleşen imajını düzelterek LTB’ye hem yurtiçi hem de yurtdışı platformlarda itibar, prestij ve güvenilirliğini yeniden kazandırdıklarını, bu sayede uzun bir süredir LTB’ye hibe sağlamayan AB’den yaklaşık 100 milyon TL’lik bir hibe sağlandığını kaydeden Harmancı, “Sizlerin bize olan güven ve inancı olmasaydı bunu başarmamız çok zor olurdu. 2018-2022 döneminde de şüphesiz Lefkoşa ile ilerleyeceğiz, bunan inancım tamdır” diye konuştu.
901 personelle devraldıkları LTB’ye yeni istihdamlar yapmak yerine sayıyı 830’a düşürerek yılda 6 milyon TL tasarruf sağladıklarını anlatan Harmancı, mevcut personeli de kurduklarını yeni ve Lefkoşa’nın gerek duyduğu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi, Engellemeyen Lefkoşa Birimi, Çocuk Hakları Birimi, Kadın Sığınma Evi bölümlerinde değerlendirdiklerini kaydetti.
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LTB Başkanı ve Başkan adayı Mehmet Harmancı, mevcut parkları iyileştirip güzelleştirdiklerini ifade ederek, “ancak Lefkoşa’nı daha çok yeşile ve parka ihtiyacı var” dedi.
Harmancı, “Pronto Çemberi” diye bilinen noktadan Şehit Mustafa Ruso Caddesi’ne kadar olan bölgede derenin rehabilitasyonu, sonrasında da bisiklet, yürüyüş yolları, spor alanları, kafeler ve amfi ile Lefkoşa halkının nefes alıp kaliteli zaman geçirebileceği bir alan yaratılacağını kaydetti.
Harmancı, “Artık hamle yapabilme şansımız var. Şimdi daha iyisini yapmak için adayız” dedi.
 

Son Güncelleme: 31.05.2018 15:44
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