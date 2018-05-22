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Seçim Haberleri…

CTP DEĞİRMENLİK ADAYI KARAVEZİRLER SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİCİLERİNİ ZİYARET ETTİ

Seçim Haberleri…

CTP DEĞİRMENLİK ADAYI KARAVEZİRLER SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİCİLERİNİ ZİYARET ETTİ

22 Mayıs 2018 Salı 11:35
Seçim Haberleri…

CTP DEĞİRMENLİK ADAYI KARAVEZİRLER SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİCİLERİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler ve Belediye Meclis üyesi adayları, süt ürünleri üreticilerini ziyaret etti. 

CTP’den yapılan açıklamaya göre,  Karavezirler, ekibiyle birlikte  Meriç Süt Ürünleri, Beyköy Süt Ürünleri ve Gülgün Süt Ürünleri’ne ziyarette bulunarak,  üreticilerin sorunlarını yerinde dinleyip, geleceği dair plan ve projelerini paylaştı.

İlk olarak Beyköy Süt Ürünleri’ni ziyaret eden Karavezirler, firma direktörü Mehmet Özkoç ile görüştü.  Karavezirler  göreve geldikleri takdirde, merkezi hükümet ile iş birliği yaparak bölgedeki hayvancı ve süt üreticilerinin sorunlarını hep birlikte çözeceklerini aktardı.

Karavezirler, ikinci ziyaretini Gülgün Süt Ürünleri’ne gerçekleştirerek firma direktörü Yunus Betmezoğlu ile görüştü. 

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Kanalizasyon ve peynir altı suyu konusuna değinen Karavezirler, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile yaptığı görüşmede bölgeye yapacakları kanalizasyon yatırımlarının yanı sıra buraya akıtılamayacak olan peynir altı suyunun da Alayköy’de kurulacak olan geri dönüşüm merkezinde değerlendirilmesine karar verdiğini aktardı.

Günde 20 ton peynir altı suyu çıktığını aktaran Karavezirler, bunun geri dönüşünün sağlanması için göreve geldikleri takdirde ekibiyle birlikte gerekli adımları atacağını söyledi.

Son ziyaretini Meriç Süt Ürünleri’ne gerçekleştiren Karavezirler,  Gıda Mühendisi ve Kalite Kontrol Sorumlusu Aslıhan Esendağlı ile bir araya geldi.

Üretim sürecini yakından inceleyen Karavezirler, göreve gelmeleri  halinde, denetimlerin çağa uygun kriterler çerçevesinde yapılacağını dile getirdi.

 


Son Güncelleme: 22.05.2018 15:54
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