Seçim Çalışmaları…Arter Gazimağusa Liman Bölgesini Ziyaret Etti!

: Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan adayı İsmail Arter Gazimağusa Liman bölgesini ziyaret etti.

Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Arter’e Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa İlçe Başkanı ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, Belediye Meclis Üyesi adayları da eşlik etti.

Arter ziyarette yeni projelerini anlattı ve “Şehrimizi 2020’li yıllara taşıyacak projelerle, hizmete devam edeceğiz” dedi.