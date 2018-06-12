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Seçim Çalışmaları…Arter Gazimağusa Liman Bölgesini Ziyaret Etti!

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan adayı İsmail Arter Gazimağusa Liman bölgesini ziyaret etti.

Seçim Çalışmaları…Arter Gazimağusa Liman Bölgesini Ziyaret Etti!

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan adayı İsmail Arter Gazimağusa Liman bölgesini ziyaret etti.

12 Haziran 2018 Salı 11:05
Seçim Çalışmaları…Arter Gazimağusa Liman Bölgesini Ziyaret Etti!

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: Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan adayı İsmail Arter Gazimağusa Liman bölgesini ziyaret etti.
Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Arter’e Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa İlçe Başkanı ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, Belediye Meclis Üyesi adayları da eşlik etti.
Arter ziyarette  yeni projelerini anlattı ve “Şehrimizi 2020’li yıllara taşıyacak projelerle, hizmete devam edeceğiz” dedi. 
 


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Son Güncelleme: 12.06.2018 14:55
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