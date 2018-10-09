Şebeke Çalışması Nedeniyle Elektrik Kesintisi

Elektrik Kurumu, yarın Balıkesir, Değirmenlik ve Minareliköy bölgelerinde elektrik kesintisi olacağını bildirdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, “10 Ekim 2018 Çarşamba günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle sabah 09:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında; Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir Bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi, Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Levent Kesimhane ve civarı, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’nın elektrik enerjisi kesik olacaktır.” Denildi.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi tedbirli davranılmasını talep edildi.