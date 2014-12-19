SDP,Yolsuzlukla İlgili İddiaların Soruşturulmasını İstedi

Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkanı Tözün Tunalı, yolsuzlukların boyutunun giderek arttığını savunarak, basına yansıyan bir yolsuzlukla ilgili hükümetin sessizliğini koruduğunu iddia etti.

Tunalı yaptığı yazılı açıklamada, hükümet konuyla ilgili açıklamaları yapan kişiyi sorgulaması gerektiğini kaydetti.

Yolsuzluklarla ilgili tüm yetkilileri görevlerini yapmaya davet eden Tunalı, “Sivil toplum örgütleri ve halkımızın bu konuda hükümetleri denetleyip tepkilerini ortaya koymalarını sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.