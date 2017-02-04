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04 Şubat 2017 Cumartesi 12:40

Sdp: “hükümet Kıbrıs Konusunu Öne Çıkarıp Yaptığı Pislikleri Örtmeye Çalışıyor”

Sosyal Demokrat Parti (SDP), “Hükümetin Kıbrıs konusunu öne çıkarıp yaptığı pislikleri örtbas etmeye çalıştığını”&nbsp; savundu ve “KKTC halkının bir kesiminden oy almak için sürdürdükleri Kıbrıs konusundaki görüşleri artık iflas etmiştir. Ne kadar mal dağıtılsa ne kadar çok kişi işe alınsa dahi KKTC halkı sizin yaptığınız pis işleri artık biliyor. Sizlerden hesap sorulacaktır” iddialarında bulundu.

Sdp: 'hükümet Kıbrıs Konusunu Öne Çıkarıp Yaptığı Pislikleri Örtmeye Çalışıyor”
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Lefkoşa, 4 Şubat 17 : Sosyal Demokrat Parti (SDP), “Hükümetin Kıbrıs konusunu öne çıkarıp yaptığı pislikleri örtbas etmeye çalıştığını”  savundu ve “KKTC halkının bir kesiminden oy almak için sürdürdükleri Kıbrıs konusundaki görüşleri artık iflas etmiştir. Ne kadar mal dağıtılsa ne kadar çok kişi işe alınsa dahi KKTC halkı sizin yaptığınız pis işleri artık biliyor. Sizlerden hesap sorulacaktır” iddialarında bulundu.

SDP Genel Başkanı Tözün Tunalı yazılı açıklamasında azınlık hükümetinin olumsuz icraatlarının devam ettiğini öne sürdü ve “hükümette kalma pahasına aldıkları kararların birçoğu zamlar olunca, tepkiler de artarak devam ediyor” dedi.

Asgari ücretlilerin açlık sınırının altında kaldığını, asgari ücretin 2300 TL olması gerekirken 2020 TL olarak belirlenmesinin kabul edilemez olduğunu ileri süren Tunalı, asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedi.

Yapılan okkalı  zamlarla halkın  ne yapacağını bilemeyecek duruma geldiğini ifade eden Tunalı, “Bu ağır yükün altından halkımızın kalkması mümkün görünmüyor” dedi.

Hükümetin halkın öz mallarını golifa gibi dağıtarak oy toplamaya çalıştığını ve halkın artık devletine güvenemez duruma getirildiği savunan Tunalı, “Yıllarca iktidarda kalmak için dağıtmadığı menfaat kalmayan bu zihniyetlerin son kozlarını kullandığını görmekteyiz” iddiasında bulundu.

(ÖZ/HA)

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