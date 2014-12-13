Sdp Genel Başkanı Tunalı: “çok Şaibeli İşler Yapıldı. Hükümetin Bu Konuda Etkin Olması Gerekir”"

Lefkoşa, 13 Aralık 14 : Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkanı Tözün Tunalı, KKTC’de bugüne kadar yaşanmış ve hesabı sorulmamış veya sorulamamış çok şaibeli işler yapıldığını savundu ve hükümetin bu konuda etkin olması gerektiğini kaydetti.

Yazılı açıklamasında hükümetin sessizliğini koruyarak adeta dosyaların açılmasını istemediğini ileri süren Tunalı, “Ülkede Sayıştay, Savcılık, Başbakanlık araştırma kurulu, Maliye Bakanlığı denetçileri ve Polisimiz vardır. Bu kurumlarımız bu suistimal konularında sonuç alıcı adımlar atarak görevlerini yerine getirmelidir. Ne yazık ki halkın beklentileri hep boşuna çıkıyor. Halk Hükümetlerden yolsuzluk yapanlarla ilgili yasal işlemlerin sonuçlandırılmasını bekliyor” dedi.

Hükümetin sağır ve dilsizleri oynadığını savunan, “aman koalisyon bozulup da koltukları kaybetmeyelim korkusu yaşıyor” diyen Tunalı, kimsenin mecliste birbirlerinden hesap soramadığını da iddia etti.

Tunalı, “Çünkü herkeste bir korku vardır. Aman bize dokunulmasın zihniyeti ülkede kaosa neden oluyor. Sahte faturaların havada uçuştuğu daireler vardır. Yandaş şirketlerden alınan faturaların parti amaçlarında kullanıldığını duymayan bilmeyen kalmadı. Bu paralar halkımızın paralarıdır. Gençlerimizin geleceğinin paralarıdır” görüşlerini ileri sürdü.

(ÖZ/HA)