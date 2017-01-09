SDP ZAMLARI ELEŞTİRDİ

SDP



ZAM LARI ELEŞTİRDİ

Sosyal Demokrat Parti, gaz, akaryakıt, elektrik ve yiyeceklere yapılan zamların hayatı felç ettiğini söyleyerek, zamları eleştirdi.

SDP yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin bu zamlardan sonra dibe vurduğunu belirterek, sanayide faaliyet gösteren birçok üretici firmanın da zam yapmak zorunda kaldığını belirtti.

Salatalık, patates ve diğer üretilen birçok ürünün Rum tarafına gönderildiği yönündeki açıklamaları da eleştiren SDP, insan sağlığını tehdit edecek duruma gelen soğuk hava depolarında bekletilen ve zamansız satışı yapılan ürünlerin denetlenmesini istedi.

Açıklamada, Cenevre’de başlayan Kıbrıs görüşmelerinin ülkede yaşanan zamları unutturulduğunu ileri sürülerek, “Özellikle Cenevre görüşmeleri öncesi okkalı bir şekilde yapılan zamların halkımızın dikkatinin Cenevre’de olduğu dönemde yapılmasının manidar olduğunu görmekteyiz. KKTC halkını bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yoktur” denildi.