Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ocak 2017 Pazartesi 11:35

SDP ZAMLARI ELEŞTİRDİ

.

SDP ZAMLARI ELEŞTİRDİ
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
SDP ZAMLARI ELEŞTİRDİ

Sosyal Demokrat Parti, gaz, akaryakıt, elektrik ve yiyeceklere yapılan zamların hayatı felç ettiğini söyleyerek, zamları eleştirdi.

SDP yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin bu zamlardan sonra dibe vurduğunu belirterek, sanayide faaliyet gösteren birçok üretici firmanın da zam yapmak zorunda kaldığını belirtti.

Salatalık, patates ve diğer üretilen birçok ürünün Rum tarafına gönderildiği yönündeki açıklamaları da eleştiren SDP, insan sağlığını tehdit edecek duruma gelen soğuk hava depolarında bekletilen ve zamansız satışı yapılan ürünlerin denetlenmesini istedi.

Açıklamada, Cenevre’de başlayan Kıbrıs görüşmelerinin ülkede yaşanan zamları unutturulduğunu ileri sürülerek, “Özellikle Cenevre görüşmeleri öncesi okkalı bir şekilde yapılan zamların halkımızın dikkatinin Cenevre’de olduğu dönemde yapılmasının manidar olduğunu görmekteyiz. KKTC halkını bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yoktur” denildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
ZamEleştiriSdp
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ombudsman Hafiye Gibi... Ombudsman Hafiye Gibi...
CENEVRE ZİRVESİ… CENEVRE ZİRVESİ…
BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN: “YA BİR ANLAŞMA OLACAKTIR YA DA KKTC YOLUNA DEVAM EDECEKTİR VE BU GÜCÜ VARDIR” BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN: “YA BİR ANLAŞMA OLACAKTIR...
ADEM, GÜLLE VE KORHAN TKP’YE KATILDI ADEM, GÜLLE VE KORHAN TKP’YE KATILDI
KIBRIS TÜM SENDİKALAR FORUMU’NDAN CENEVRE’DE DEVAM EDEN MÜZAKERELERE DESTEK KIBRIS TÜM SENDİKALAR FORUMU’NDAN CENEVRE’DE...
DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU CENEVRE'DE.. DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU CENEVRE'DE..
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Ombudsman Hafiye Gibi...

Haberi Oku