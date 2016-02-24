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Sdp: “ülkedeki Olumsuzlukların Altında Yatan Gerçek ‘evet’ Oylarının Artırılmasıdır”

Sosyal Demokrat Parti (SDP), ülkede yaşanan “kaos ortamlarının” Kıbrıs konusunda bir anlaşmanın olacağının belirtileri olduğunu savunarak, “Tüm bu olumsuzlukların altında yatan nedenin ‘Evet’ oylarının artırılması olduğunu düşünmekteyiz” dedi.

Sdp: “ülkedeki Olumsuzlukların Altında Yatan Gerçek ‘evet’ Oylarının Artırılmasıdır”

Sosyal Demokrat Parti (SDP), ülkede yaşanan “kaos ortamlarının” Kıbrıs konusunda bir anlaşmanın olacağının belirtileri olduğunu savunarak, “Tüm bu olumsuzlukların altında yatan nedenin ‘Evet’ oylarının artırılması olduğunu düşünmekteyiz” dedi.

24 Şubat 2016 Çarşamba 09:37
Sdp: “ülkedeki Olumsuzlukların Altında Yatan Gerçek ‘evet’ Oylarının Artırılmasıdır”
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Lefkoşa Sosyal Demokrat Parti (SDP), ülkede yaşanan “kaos ortamlarının” Kıbrıs konusunda bir anlaşmanın olacağının belirtileri olduğunu savunarak, “Tüm bu olumsuzlukların altında yatan nedenin ‘Evet’ oylarının artırılması olduğunu düşünmekteyiz” dedi.

SDP Başkanı Tözün Tunalı yazılı açıklamasında, ülkenin çok zor şartlardan geçtiğini ve ülkede “inanılmaz” olaylara şahit olduklarını ifade etti.

Her sektörün sıkıntıda olduğunu, yaşananlardan dolayı halkın umudunu yitirme noktasına getirildiğini, iş ve aş kavgasının yanında Türkiye ile olan ilişkilerde de sorunlar yaşandığını savunan Tunalı, vatandaşın devletine güvenmediği bir düzenin olduğunu iddia ederek, bunun da ülkede büyük kaosların yaşanmasına neden olduğuna işaret etti.

Tunalı, ülkede son dönemde yaşanan adli olayların da halkı tedirgin ettiğini, köylünün, çiftçinin, halkın her kesiminin sıkıntıda olduğunu işaret ederek, ülkede yaşanan bu kaos ortamının sektörlerin gerilemesine neden olurken memur ve emekli insanların maaş alamama korkularının da tedirginlik yaratmaya devam ettiğini kaydetti.

“Ülkede yaşanan tüm bu kaos ortamlarının; Kıbrıs konusunda bir anlaşmanın olacağının belirtileri” olduğunu savunan Tunalı, şöyle devam etti:

“Yapılan anketlerde Rum kesiminde bu kez ‘Evet’in sınırın hemen üzerinde olduğu, KKTC’de ise ‘Hayırların evet’ oyları ile eşit durumda olduğunu göstermektedir. Tüm bu olumsuzlukların altında yatan gerçeğin Evet oylarının artırılması yönünde yapıldığını düşünmekteyiz.”

Tunalı, “Sosyal Demokrat Parti olarak bu ortamı yaratan Hükümetin artık miyadını doldurduğunu görmekteyiz.KKTC halkı ülkemizi yıllardır yöneten bu partilere Kırmızı Kartını göstermek için sabırsızlandığını bilmelerini istiyoruz”dedi.

Anahtar Kelimeler:
AnlaşmaBirKONUSUNDAKıbrıs
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