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20 Ocak 2017 Cuma 12:08

SDP SAYIŞTAY'IN TESPİT ETTİĞİ USULSÜZLÜKLERLE İLGİLİ DOSYALARIN SONUÇLANDIRILMASINI İSTEDİ

SDP SAYIŞTAY'IN TESPİT ETTİĞİ USULSÜZLÜKLERLE İLGİLİ DOSYALARIN SONUÇLANDIRILMASINI İSTEDİ
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Sosyal Demokrat Parti (SDP) Sayıştay tarafından tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili dosyaların sonuçlandırılmasını istedi.

: Sosyal Demokrat Parti (SDP) Sayıştay tarafından tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili dosyaların sonuçlandırılmasını istedi.

SDP'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yapanın yanına kalır düşüncesinin hâkim olduğu bir dönem yaşamaktayız" ifadelerine yer verildi.

Bu durumun vatandaşın siyasilere olan güvenini zedelediği kaydedilen açıklamada Sayıştay tarafından tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili açıklan dosyaların sonuçlandırılmasını talep ederek hükümeti göreve çağırdı.

 
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