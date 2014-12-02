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SDP: “Milletvekillerinin Parti Değiştirmesi Halka Saygısızlık”

Sosyal Demokrat Parti(SDP), milletvekillerinin parti değiştirmesinin halka karşı büyük saygısızlık olduğunu belirtti. Parti değiştiren milletvekillerine seçimlerde oy vermeme çağrısı yapılan açıklamada, “KKTC halkı artık bu tür hareketlerde bulunan parti ve kişileri meclise taşımamalı” ifadesine yer verildi. Açıklamada, partilere verilen yardımların kaldırılması talebi de yer aldı.

SDP: “Milletvekillerinin Parti Değiştirmesi Halka Saygısızlık”

Sosyal Demokrat Parti(SDP), milletvekillerinin parti değiştirmesinin halka karşı büyük saygısızlık olduğunu belirtti. Parti değiştiren milletvekillerine seçimlerde oy vermeme çağrısı yapılan açıklamada, “KKTC halkı artık bu tür hareketlerde bulunan parti ve kişileri meclise taşımamalı” ifadesine yer verildi. Açıklamada, partilere verilen yardımların kaldırılması talebi de yer aldı.

02 Aralık 2014 Salı 14:56
SDP: “Milletvekillerinin Parti Değiştirmesi Halka Saygısızlık”
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“PARTİLERE DEVLET YARDIMI KALDIRILSIN”

 Sosyal Demokrat Parti(SDP), milletvekillerinin parti değiştirmesinin halka karşı büyük saygısızlık olduğunu belirtti.

SDP’den yapılan yazılı açıklamada, parti değiştiren milletvekillerinin kendilerine oy veren seçmenlere saygısızlık yaptığı savunuldu.

Parti değiştiren milletvekillerine seçimlerde oy vermeme çağrısı yapılan açıklamada, “KKTC halkı artık bu tür hareketlerde bulunan parti ve kişileri meclise taşımamalı” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, partilere verilen yardımların kaldırılması talebi de yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Demokrat Parti(SDP)Milletvekillerinin Parti Değiştirmesinin Halka Karşı Büyük Saygısızlık Olduğunu Belirtti.
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