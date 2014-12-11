SDP Milletvekillerine Sadece Kürsü Dokunulmazlığı Verilmesini İstedi

Sosyal Demokrat Parti (SDP), milletvekillerinin dokunulmazlık hakkının sadece meclis kürsüsünde konuşurken uygulanmasını istedi.

Sosyal Demokrat Parti’den yapılan yazılı açıklamada, vekillerin vekil seçildikten sonra dokunulmazlık zırhına bürünüp bunu istedikleri gibi kullandıkları savunularak bu eleştirildi.

Milletvekillerine sadece meclis kürsüsünde konuşurken dokunulmazlık verilmesi önerisinde bulunan SDP, dünyanın birçok ülkesinde kabul gören bu yöntemin güzel bir şekilde uygulandığını ve vekillerin de yargılanabildiğini kaydetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“SDP olarak Sivil toplum örgütlerini ve halkı kürsü dokunulmazlığı hususunda aydınlatmayı bir görev kabul ediyoruz ve bu durumun düzeltilmesi için tepki koymalarını bekliyoruz. Geleceğimizi kurtarmak istiyorsak görev halkımızındır. En büyük denetleyen de halkımızdır.O nedenle kimi meclise göndereceğinizi çok iyi belirleyin diyoruz.”