SDP, Milletvekili Transferi Konusunda Halk Ve Sivil Toplum Örgütlerini Göreve Çağırdı

Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkanı Tözün Tunalı, “senetle vekil transferi” olayının sadece KKTC’de yaşanan bir olay olduğunu savunarak, bunun sorumlusunun vekilleri Meclis’e gönderen halkın olduğunu ileri sürdü.

Tunalı yaptığı yazılı açıklamada, bazı milletvekillerinin DP-UG’den ayrılmayacaklarına dair borç senedi imzalamalarına rağmen istifa edip UBP’ye katıldıklarını ifade ederek, şimdi görevin DP-UG’de olduğunu ve konuyu mahkemeye taşıması gerektiğini, tüm sivil toplum örgütlerinin de bu olayı halkla birlikte sorgulaması gerektiğini kaydetti.

Tunalı, “artık tüm siyasiler bu ülkede temiz siyasetin yapılması gerektiğini bilmelidirler. Aksi halde al-verleri daha çok göreceğiz” ifadelerini kullandı.