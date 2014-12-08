SDP: “meclis’e Göndereceğiniz Vekilleri Sorgulayın”

Sosyal Demokrat Parti (SDP), milletvekilliği transferini gerçekleştiren parti ve vekillerin yıllardan beri hep aynı olduğunu belirterek, halka “Meclis’e göndereceğiniz vekilleri sorgulayın” çağrısı yaptı.

SDP’den yapılan yazılı açıklamada, milletvekilliği transferinden halkın zarar gördüğü, buna “çanak tutan” parti ve liderlerin de birbirinden nemalanmaya çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, “Sosyal Demokrat Parti olarak biz halkımıza artık bu zihniyetlere oy vermemeleri yönünde uyarılarda bulunmayı görev sayıyoruz. Halkımız geleceğini bu partilere, bu vekillere teslim etmemeli” ifadeleri yer aldı.