SDP, KTÖS VE KTOEÖS’ü Ziyaret Etti



Sosyal Demokrat Parti (SDP), KTÖS ve KTOEÖS’ü ziyaret ettiğini, her iki sendika ile yapılan görüşmelerde eğitim sisteminin ele alındığını bildirdi.

SDP’den yapılan açıklamada, KTÖS ve KTOEÖS yöneticileri ile yapılan görüşmelerde, şu an eğitimde uygulanan politikaların eğitimi ileriye götürecek seviyede olmadığı görüşü ortaya konulduğu belirtildi.

Ziyaretlerde SDP Başkanı Tözün Tunalı’nın partinin eğitim politikalarını anlattığı kaydedilerek, şöyle denildi:

“Yıllardır ülkemizde eğitim hep yap-boz tahtasına döndürüldü. Her koalisyon döneminde değişimler yaşatıldı. Milli bir eğitim politikası maalesef oluşturulamadı. Bütçede dahi eğitime yeterli maddi katkı ayrılmıyor. Okullar her yıl sorunlarla açılıyor. Bu şekli ile eğitim sürdürülebilir değildir. Gençlerimiz politikaların kurbanı olmaya devam ediyor. Bu sistemle öğrenciler özel okullara kayıyor. SDP olarak eğitimde düşündüklerimizi şöyle sıralayabiliriz:

Bir öğrenci liseyi bitirene kadar ücretsiz okuyacak. Tüm ders kitapları devlet matbaasında basılarak öğrencilere ücretsiz verilmelidir.

Tam gün eğitime geçilmesi için altyapının hazırlanıp en kısa sürede tam gün eğitime geçilmelidir.

Eğitimin kalitesini artıracak düzenlemeler yapılmalıdır.

Özel okuldan devlet okuluna geri dönüşümün sağlanması için okullardaki kaliteyi yükseltmeliyiz.

Öğrencilerimizi KKTC, Türkiye veya üçüncü dünya ülkelerine yönelik olarak hazırlayacak sistem ile eğitim politikalarını belirlemeliyiz.

Üniversitede okuyacak tüm insanları kredilendirme sistemi ile devlet, tüm üniversite döneminde okutacak ve mezun olunduktan sonra özel sektör veya devlette işe girilmesi durumunda kişiden aylıklar halinde uzun vadede ödemesi alınacak sistem getirilmeli.

Meslek okullarının yaygınlaştırılması için gerekli yasal düzenlemelere gidilmeli.

Cumhuriyet Meclisi’nde bulunan tüm partilerin ortak bir milli eğitim politikası ortaya koyarak bu politikanın 5 yıl süre ile sürdürülmesi sağlanmalı.

Eğitimin ticari amaç için kullanılmasına asla izin verilmemeli.”

Hükümete, eğitim konusunda sendikalarla acilen toplantı yaparak hem şura kararlarının değerlendirilmesini hem de atılacak olan adımların neler olacağını görüşmesi çağrısı yapılan açıklamada, “Ülkemizdeki gençlerimizin geleceğini kurtarmak için eğitimde yaşanan kaosun sonlandırılarak çağdaş bir eğitim sisteminin ülkemize kazandırılması yönünde her türlü adımın atılması için SDP olarak tüm imkanlarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz” denildi.









