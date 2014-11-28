SDP Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Sosyal Demokrat Parti’nin (SDP) köy ziyaretlerine devam ettiği bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada, Aygün’e bir ziyaret gerçekleştirildiği ve ziyarette gençlerin, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan kesimin ve köylülerin sorunlarının dinlendiği ifade edildi.

Ülkede değişimin şart olduğu belirtilen açıklamada, tüm siyasi partilerin miatlarını doldurduğu öne sürüldü, “Yeni KKTC yaratılması için halkın ses vermesini istiyoruz” denildi.

“Halkın oyunun hesabını sorabileceği düzenin yaratılması için ülkenin SDP’ye ihtiyacı var” ifadesine yer verilen açıklamada, Aygün ziyaretiyle ilgili bilgi verildi.