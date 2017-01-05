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05 Ocak 2017 Perşembe 09:31

SDP, HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ

Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkanı Tözün Tunalı, UBP-DP hükümetini eleştirerek, siyasi istikrarsızlık nedeniyle ülkenin kaosun eşiğine geldiğini savundu.

SDP, HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ
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SDP, HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ

Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkanı Tözün Tunalı, UBP-DP hükümetini eleştirerek, siyasi istikrarsızlık nedeniyle ülkenin kaosun eşiğine geldiğini savundu.

Yaptığı yazılı açıklama ile iç meselelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan SDP Genel Başkanı Tözün Tunalı, UBP-DP  ve  bağımsızlardan oluşan hükümetin  sermayeden yana taraf olmasının siyasi ve ekonomik istikrarsızlığa neden olduğunu iddia etti.

Yapılan anketlere göre halkın yüzde 60’ının hükümete güvenmediği görüşünü ortaya koyan Tunalı,  alım gücünün açlık sınırının altına düşmesinin sosyal patlamalara neden olduğunu kaydetti.

BRT Yasası ve Kamu Görevlileri Yasası gibi yasaların Meclis’te bekletildiğini belirten Tunalı, toplumda farklı görüşlerin çatışma noktasına sürülüyor olmasının tehlikeli olduğunu belirtti.

Belirli kesimlerin düzenledikleri gösterilerde üniversitelerde öğrenim gören gençleri aralarına alarak, gösteri düzenledikleri kaydeden Tunalı, bunun çok tehlikeli bir adım olduğunu ifade etti.

Ülkedeki kaos ortamının gölgesinde Kıbrıs görüşmelerinin sonuna gelindiğini belirten Tunalı, çözüme 50 yılda ilk kez bu kadar yaklaşıldığını vurguladı.

Kıbrıs konusunda “hayırcı”  zihniyetlerin hareketlenmesiyle kaotik ortam yaratılmak istendiğini ifade eden Tunalı, bundan uzaklaşılmasını arzuladıklarını belirtti.

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