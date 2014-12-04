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SDP: “Hükümet Polisi Sivile Bağlama Sözünü Yerine Getirsin”

Sosyal Demokrat Parti (SDP), hükümetin, polisin sivile bağlanması konusunda halka verdiği sözü yerine getirmesini istedi.

SDP: “Hükümet Polisi Sivile Bağlama Sözünü Yerine Getirsin”

Sosyal Demokrat Parti (SDP), hükümetin, polisin sivile bağlanması konusunda halka verdiği sözü yerine getirmesini istedi.

04 Aralık 2014 Perşembe 09:45
SDP: “Hükümet Polisi Sivile Bağlama Sözünü Yerine Getirsin”
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Sosyal Demokrat Parti (SDP), hükümetin, polisin sivile bağlanması konusunda halka verdiği sözü yerine getirmesini istedi.

SDP’den yapılan açıklamada, bu konuda yasal değişikliğe gitme yetkisinin ve bunun için gerekli milletvekili sayısının hükümette bulunduğu belirtilerek, yıllardır tüm partilerin polisin sivile bağlanması konusunda açıklamalar yaptığı ancak çözümü konusunda hiçbir adım atmadıkları savunuldu.

“Halka hizmet için meclisteyiz” diyenlerin halka doğruları söylemesi ve yaptıkları açıklamalarla polisi yıpratmaması istenen açıklamada, “Güç hükümette, yasal değişiklik yapma yetkisi de kendilerinde. O zaman getirin Meclis’e ve yasayı değiştirin” ifadelerine yer verildi.

SDP açıklamasında DAÜ’deki gelişmelere de değinilerek, “Göz bebeğimiz konumundaki DAÜ’nün aylardır rektörsüz kalmasının nelere mal olduğunu da hükümet unutmamalı.

Siyasilerin etkin olmadığı ve sivil toplum örgütlerinin etkin olduğu bir sistemin ülkemize yerleşmesi için SDP olarak çalışacağız” denildi.

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Sdp: “hükümet Polisi Sivile Bağlama Sözünü Yerine GetirsinKıbrıs Manşet
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