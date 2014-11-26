SDP Başkanı Tunalı'dan Meclise Eleştiri

Sosyal Demokrat Parti (SDP) Başkanı Tözün Tunalı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partileri eleştirdi.

Tunalı yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti istifa etmeye çağırdı, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu iddia etti.

Meclis’te nisap sorunu yaşanmasını eleştiren Tunalı, istifa edip bağımsız kalan vekillerin Meclis’e duyulan güveni ortadan kaldırdığını savundu.

Tunalı, değişim zamanı geldiğini, yeni vizyon ve politikalara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Yeni vizyon ve hedefi olan Sosyal Demokrat Parti bu değişimi gençler ile yapmaya taliptir.

SDP olarak biz sadece 1 dönem için halkımızdan onay istiyoruz. Tüm gençlerimizi partimize davet ediyoruz. Geleceğini kurtarmak isteyen herkes ve her kesimden insanlara partimiz açıktır. Biz KKTC’yi geleceğe taşıyacak bilgi ve beceriye sahip insanlarla 2020 yılına kadar süre istiyoruz. Hedefimiz 2020’dir” ifadelerini kullandı.