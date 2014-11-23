SDP Başkanı Tunalı “Yalana Dayalı Politikalardan” Vazgeçilmesini İstedi

Sosyal Demokrat Parti (SDP) Başkanı Tözün Tunalı, kırk yıldır yalana dayalı politikalarla iktidar olmaya çalışan ve bunda da başarılı olan partiler olduğunu savunarak, bu partilerin artık bu politikalarından vazgeçerek ülkenin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapmalarını istedi.

Tunalı, yaptığı yazılı açıklamada, “yalanın yanlış olduğunu bile bile doğru algılanmasını sağlayan bu usta politikacıları Sosyal Demokrat Parti olarak halka şikayet ediyoruz. Seçim dönemlerine yakın dönemlerde halka büyük vaatlerde bulunularak oy avcılığı yapan parti ve temsilcilerinin tek amacı, iktidar olup, bakan olmak ve devletin olanaklarından hem kendilerine çıkar sağlamak hem de yandaş ve yakınlarının nemalanmalarını sağlamak yönündedir” dedi.

Bugüne kadar devleti yöneten kişiler hakkında hiçbir soruşturma ve yargılanmanın olduğunu hatırlamadıklarını ifade eden Tunalı, popülist ve yalanlarla halkı kandıran zihniyetlerin artık söz sahibi olmaması gerektiğine inandıklarını dile getirdi.

Tunalı, halkın yalanları görmeye başladığını söyleyerek, bu nedenle Meclise güven kalmadığını iddia etti. Tunalı, “KKTC halkı artık kandırılmak istemiyor” dedi.

Gelmiş geçmiş tüm partilerin politikalarının çöktüğünü savunan SDP Başkanı Tunalı, “KKTC halkı kendi geleceğini yeniden inşa etmek için Sosyal Demokrat Parti’ye güven vermeye devam ediyor. Yaptığımız köy gezilerinde vatandaşlardan aldığımız güçle bu ceberut düzenin değişimi için halkla birlikte bu zorlu mücadeleye devam edeceğiz. KKTC’nin değişime ihtiyacı vardır. Bu değişimle ülkeye sosyal demokrasi gelecektir” ifadelerini kullandı.