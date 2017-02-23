SDP Başkanı Tunalı: “Meclis, Halkın Refahı İçin Çok İvedi Çalışma Başlatsın”

Sosyal Demokrat Parti (SDP) Başkanı Tözün Tunalı, halk icraat beklerken hükümetin bu yılki hedefinin bilinmediğini savunarak Meclis’in, halkın refahı ve geleceği için projelerin yaşama geçirilmesi yönünde çok ivedi çalışma başlatmasını istedi

Sosyal Demokrat Parti (SDP) Başkanı Tözün Tunalı, halk icraat beklerken hükümetin bu yılki hedefinin bilinmediğini savunarak Meclis’in, halkın refahı ve geleceği için projelerin yaşama geçirilmesi yönünde çok ivedi çalışma başlatmasını istedi

Tunalı, yazılı açıklamasında, ülkenin bir çıkmazda olduğunun farkına dahi varamayan hükümet ve muhalefetin sadece Kıbrıs konusunu gündeme getirerek halkı unuttuğunu savundu.

Tunalı, hükümetin de muhalefet partilerinin de halka hiçbir şey veremeyecek durumda olduğu görüşünü ifade ederek halkın siyasilere güvensizliğinin her geçen gün arttığını, icraat konusunda ülkede yaşanan kaos ortamının her sektörü etkilediğini kaydetti.

Ülkede iflas etmeyen sektör kalmadığını belirten Tunalı, hükümetin tüm olumsuzlukları dikkate alarak icraat yapmasını arzuladıklarını, vatandaşın gelecek korkusu yaşamaması ve göçü engelleyecek tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.

SDP Başkanı Tözün Tunalı, ekonomi, sağlık, tarım ve gençlere yönelik yatırımlar konusunda önerilerde de bulundu.