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Sazan teminata bağlandı

Alsancak’ta bir otelde iş arkadaşının odasına gizlice girerek, takı ve elbiselerini çaldıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşması üzerine tutuklanan Damla Sazan aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlı bugün teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Sazan teminata bağlandı

Alsancak’ta bir otelde iş arkadaşının odasına gizlice girerek, takı ve elbiselerini çaldıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşması üzerine tutuklanan Damla Sazan aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlı bugün teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Kasım 2018 Perşembe 16:22
Sazan teminata bağlandı

Sazan teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta bir otelde iş arkadaşının odasına gizlice girerek, takı ve elbiselerini çaldıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşması üzerine tutuklanan Damla Sazan aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlı bugün teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Adnan Kardeşler, zanlı Damla Sazan’ın “Ev açma” ve “Sirkat” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Adnan Kardeşler, zanlının 2-9 Eylül tarihleri arasında aynı otelde çalıştığı iş arkadaşı A.A.’nın kaldığı lojmana izinsiz girdiğini ve hırsızlık yaptığını söyledi. Zanlı Sazan’ın A.A.’ya ait çaldığı eşyalarla sosyal medyada fotoğraf paylaşması üzerine zanlının tutuklandığını ifade eden Kardeşler, elbise dışında çalınan tüm eşyaların bulunduğunu kaydetti. Sazan’ın tutuklanmasının ardından işlediği suçu itiraf ederek, suçu A.A.’nın canını yakmak için yaptığını itiraf ettiğini belirtti. Kardeşler, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 7 bin 500 TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 40 bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi. 
 

Son Güncelleme: 01.11.2018 17:27
Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkSAZAN
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