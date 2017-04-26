Saytev, Yedikonuk Ve Büyükkonuk İlkokullarında Oluşturduğu Kütüphanelere İlk Kitap Bağışını Yaptı

Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV), Yedikonuk ve Büyükkonuk ilkokullarında oluşturdukları kütüphanelere ilk kitap bağışını yaptı.

“YENİERENKÖY İLKOKULU’NDAKİ KÜTÜPHANE HAFTAYA AÇILACAK...”

Lefkoşa, 26 Nisan 17 : Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV), Yedikonuk ve Büyükkonuk ilkokullarında oluşturdukları kütüphanelere ilk kitap bağışını yaptı.

2016’da “Kitabını Paylaş” çağrısıyla başlattığı kampanya çerçevesinde kitapları ilkokul seviyesine göre ayrıştıran, kütüphanesi olmayan okulları tespit eden Vakıf, ilk aşamada Yedikonuk ve Büyükkonuk ilkokullarında kütüphane odaları oluşturdu.

Vakıftan verilen bilgiye göre, SAYTEV Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Saydam ve Vakıf Genel Koordinatörü Şahap Aşıkoğlu ile vakıf çalışanları, ilk kitap bağışlarını yapmak ve oluşturdukları kütüphaneleri incelemek üzere Yedikonuk ve Büyükkonuk ilkokullarını ziyaret etti

SAYTEV yetkilileri, Yenierenköy İlkokulu’ndaki kütüphanenin de haftaya açılacağı bilgisini verdi.

Kitap toplama kampanyasının kütüphanesi olmayan okul kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirten vakıf yetkilileri, halkı “Kitabını Paylaş” kampanyasına desteklerini sürdürmeye davet etti.

(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI