Saytev Yedikonuk, Büyükkonuk Ve Yeni Erenköy İlkokullarında Kütüphane Oluşturuyor

Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile okul aile birliklerinin işbirliğinde kütüphanesi olmayan; Yedikonuk, Büyükkonuk ve Yeni Erenköy ilkokullarında kütüphane oluşturuyor.

Lefkoşa, 25 Ocak 17 (.): Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile okul aile birliklerinin işbirliğinde kütüphanesi olmayan; Yedikonuk, Büyükkonuk ve Yeni Erenköy ilkokullarında kütüphane oluşturuyor.

SAYTEV’den yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında “Kitabını Paylaş" çağrısıyla başlattığı kampanya çerçevesinde topladığı kitapları ilkokul seviyelerine göre ayrıştıran vakıf, ardından kütüphane oluşturacağı okullara ziyaret gerçekleştirdi.

SAYTEV Yönetim Kurulu Sözcüsü Münevver Saydam, Vakıf Genel Koordinatörü Şahap Aşıkoğlu ve vakıf çalışanları, bu kapsamda Yedikonuk, Büyükkonuk ve Yeni Erenköy ilkokullarını ziyaret ederek, müdür ve öğretmenlerle görüştü.

Ziyaretlerde okullarda kütüphane için ayrılan mekanları inceleyen SAYTEV yetkilileri, bunun için ihtiyaç duyulan malzemeleri tespit ederek, yapılacak katkı ve işbirliği konularında fikir alışverişinde bulundu.

Kütüphanelerin Mart başında hazır olması hedeflediklerini belirten SAYTEV yetkilileri, kitap toplama kampanyasının kütüphanesi olmayan okul kalmayıncaya kadar devam edeceğini kaydetti.

Açıklamada, okullarda kütüphane oluşturmayı hedefleyen kampanyanın aynı zamanda toplumda yardımlaşma duygusunu artırmayı amaçladığı belirtildi.

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