FLAŞ HABER

Gezi Kabusa Döndü

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Ocak 2017 Çarşamba 12:37

Saytev Yedikonuk, Büyükkonuk Ve Yeni Erenköy İlkokullarında Kütüphane Oluşturuyor

Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile okul aile birliklerinin işbirliğinde kütüphanesi olmayan; Yedikonuk, Büyükkonuk ve Yeni Erenköy ilkokullarında kütüphane oluşturuyor.

Saytev Yedikonuk, Büyükkonuk Ve Yeni Erenköy İlkokullarında Kütüphane Oluşturuyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 25 Ocak 17 (.): Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile okul aile birliklerinin işbirliğinde kütüphanesi olmayan; Yedikonuk, Büyükkonuk ve Yeni Erenköy ilkokullarında kütüphane oluşturuyor.

SAYTEV’den yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında “Kitabını Paylaş" çağrısıyla başlattığı kampanya çerçevesinde topladığı kitapları ilkokul seviyelerine göre ayrıştıran vakıf, ardından kütüphane oluşturacağı okullara ziyaret gerçekleştirdi.

SAYTEV Yönetim Kurulu Sözcüsü Münevver Saydam, Vakıf Genel Koordinatörü Şahap Aşıkoğlu ve vakıf çalışanları, bu kapsamda Yedikonuk, Büyükkonuk ve Yeni Erenköy ilkokullarını ziyaret ederek, müdür ve öğretmenlerle görüştü.

Ziyaretlerde okullarda kütüphane için ayrılan mekanları inceleyen SAYTEV yetkilileri, bunun için ihtiyaç duyulan malzemeleri tespit ederek, yapılacak katkı ve işbirliği konularında  fikir alışverişinde bulundu.

Kütüphanelerin Mart başında hazır olması hedeflediklerini belirten SAYTEV yetkilileri, kitap toplama kampanyasının kütüphanesi olmayan okul kalmayıncaya kadar devam edeceğini kaydetti.

Açıklamada, okullarda kütüphane oluşturmayı hedefleyen kampanyanın aynı zamanda toplumda yardımlaşma duygusunu artırmayı amaçladığı belirtildi.

(UG/ŞEB)    FOTOĞRAFLI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle: “genel Tarım Sigortası Fonu’nun İki Yıllık Geleceğini Teminat Olarak Vermeyi Kabul Etmiyoruz’’ Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle: “genel Tarım...
Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu Ubp’ye Katıldığını Açıkladı Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu Ubp’ye...
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni Yapıldı Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi...
‘karşılama’ Ktgb’de Gösterildi ‘karşılama’ Ktgb’de Gösterildi
Başbakan Özgürgün, Eski Kthy Ve Eti Çalışanlarından Bir Heyeti Kabul Etti Başbakan Özgürgün, Eski Kthy Ve Eti Çalışanlarından...
Türkçe Ve Yunanca “tiyatronun Sınır İhlali” Pazartesi Tanıtılıyor Türkçe Ve Yunanca “tiyatronun Sınır İhlali”...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle: “genel...
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Tarım Sigortası Fonu’nun borçlanması...

Haberi Oku