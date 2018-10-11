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Saytev, Eğitim Başarı Bursu Vereceği Öğrencileri Açıkladı

Saytev, Eğitim Başarı Bursu Vereceği Öğrencileri Açıkladı

11 Ekim 2018 Perşembe 09:47
Saytev, Eğitim Başarı Bursu Vereceği Öğrencileri Açıkladı

Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV), 2018-2019 eğitim döneminde başarı bursu vereceği isimleri açıkladı.

SAYTEV’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ekim ayı itibarıyla ilköğretimde Melisa Pervin Öner (Lefkoşa), Niran Kansu (Lefkoşa), Biriçim Emete Erkut (Lefkoşa): ortaöğretimde Kevser Demiryürek (Gazimağusa), Nejla Sıla Kılıçarslan (Güzelyurt), Merve Şerife Yıldırım  (Lefkoşa) ve Azra Aydın’a (Gazimağusa) burs verilecek.

Burslar, Ekim’den itibaren 9 ay boyunca verilecek ve geri ödemesiz olacak.

SAYTEV Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Münevver Saydam, bu sene şartları zorlayarak, farklı bir uygulama yaptıklarını ve kriz neticesinde zorlaşan yaşam koşullarını da dikkate alarak başarı bursu ve ihtiyaç bursu diye iki farklı burs verdiklerini kaydetti. 

Saydam, toplam 20 öğrenciye burs verdiklerini bunun yedisinin başarı bursu olduğunu , diğerlerinin ise ihtiyaçlı ailelere verildiğini söyledi.
 


Son Güncelleme: 11.10.2018 12:48
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