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27 Eylül 2017 Çarşamba 11:03

Saytev Başarı Bursunu Kazananlar Açıklandı

Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV) başarı bursunu kazananlar açıklandı.

Saytev Başarı Bursunu Kazananlar Açıklandı
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Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV) başarı bursunu kazananlar açıklandı.

SAYTEV’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017-2018 eğitim yılı için başarı bursu kazanan isimler SAYTEV Yönetim Kurulu tarafından belirledi.

Belgelerini tamamlayan 10 öğrenciye Ekim ayı başından itibaren burs verilmeye başlanacak.

Açıklamaya göre, ilköğretim ve ortaöğretim bursları geri ödemesiz olarak, mesleki eğitim, yüksek öğretim ve SAYTEV özel bursları ise geri ödemeli şekilde verilecek.

Konuyla ilgili yazılı açıklamada, gelecek sene daha fazla burs imkanı yaratılacağını bildiren SAYTEV yönetimi, bursların 9 aylık olarak.1 Ekim 2017 – 30 Haziran 2018 dönemi için verileceğini kaydetti.

Başarı bursu almaya hak kazanan öğrencilerin listesi şöyle:

“Havva Karakış / Üniversite / Lefkoşa

Sultan Solma / Üniversite / Lefke

Guvanch Meshrepjanov / Ortaöğretim / lefkoşa

Kevser Demiryürek / Ortaöğretim / Gazimağusa

Nejla Sıla Kılıçarslan / Ortaöğretim / Güzelyurt

Merve Şerife Yıldırım / Ortaöğretim / Lefkoşa

Azra Aydın / Ortaöğretim / Gazimağusa

Melisa Pervin Öner / İlköğretim / Lefkoşa

Ela Balta / İlköğretim / Lefkoşa

Niran Kansu / ilköğretim / Lefkoşa”

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