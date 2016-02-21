Sayıştay’ın Gazimağusa Belediyesi Raporu…

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ESKİ BAŞKANI KAYALP: “SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KENDİNİ MAHKEME YERİNE KOYDU, TUTARSIZ VE GAYRI CİDDİ GEREKÇELERLE HÜKÜM VERDİ”

Gazimağusa Belediyesi eski başkanı Oktay Kayalp, Sayıştay Başkanlığı’nın Gazimağusa Belediyesi raporunu değerlendirerek; “Sayıştay Başkanlığı’nın kendini mahkeme yerine koyarak, birçok konuda tutarsız ve gayrı ciddi gerekçelerle hüküm verdiğini” savundu.

Kayalp, Sayıştay’ın hükmünde; “Kanalizasyon ile ilgili tahsil edilemeyen vergilerin tarafından ödenmesine karar verdiğini” belirterek, bu kararın genelleştirilmesi durumunda tüm yetkililerin tahsil edilemeyen vergileri ödemekle yükümlü olacaklarını ve ülkenin kaosa sokulabileceğini kaydetti.

Kayalp, “Sayın Sayıştay Başkanı oturduğu koltuğun hakkını vermeli, başında oturduğu kurumu yüceltmek için elinden geleni yapmalı ve topluma güven vermelidir. Başında oturduğu kurumun asli görevlerini iyi etüt etmelidir. Yalan dolan entrikalara alet olmamalı, topluma hizmet etmeyi kendine görev edinmelidir. Aksi tüm çalışmaları başında oturduğu kuruma zarar verecek ve görevi bırakma zamanı geldiğinde geride inanılırlığı olmayan bir kurum bırakacaktır” şeklindeki görüşünü kaydetti.

Oktay Kayalp, Gazimağusa Belediyesi’ni Gazimağusa halkının onayı ile aldığı 1994 yılından itibaren yine Gazimağusa halkının “tamam yeter” dediği 2014 yılına kadar kurumun çıkarlarını gözettiğini ve yüceltmeye çalıştığını ifade ederek, “Bu süre zarfında yaptığı bütün işlerde hesap verebilir olmuştur. Görev yaptığı süre içerisinde hesap veremeyeceği herhangi bir icraatı yoktur” dedi.

Gazimağusa Belediyesi eski başkanı Oktay Kayalp, CTP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Sayıştay Başkanlığı’nın, Gazimağusa Belediyesi’nde denetimlerde bulunduğunu ve vardığı sonuçları 11 Ocak 2016 ve 22 Ocak 2016 tarihli raporları ile duyurduğunu kaydetti.

Kayalp, bu raporların kendisine ise 25 Ocak tarihli iki adet yazı ile bildirildiğini belirtti.

Sayıştay’ın, mali denetim organı olduğunu ifade eden Kayalp, kurumun kamu gelir ve giderlerini denetlediğini ve sonucu bir raporla Cumhuriyet Meclisine ve Bakanlar Kuruluna bildirdiğini kaydetti.

“Sayıştay Başkanının denetçileri 21 Ocak tarihli rapordan anlaşılabildiği kadarıyla nerdeyse bir yıla yakın bir sürede Gazimağusa Belediyesinde bir mahkeme kurmuşlar, kendilerine göre birtakım tespitler, bulgular ve nihayetinde de bir yargıya varmışlardır” diyen Kayalp, bu “mahkemenin” ilgi gösterdiği konulardan birinin de Mağusa Gençlik Merkezi olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“1 Ocak 2011-25 Mart 2015 tarihleri arasında Mağusa Gençlik Merkezi’ne hatalı bütçe kaleminden ödeme yapılmış. Bir de bağış makbuzu alınmamış.

Tarafımdan 13 Şubat 2015 tarihli yazı ile aktarımların dayanağı hakkında bilgi istenmiştir. İstenilen bilgi de iletilmiş 23 Şubat 2015 tarihli cevap yazımla.

Bilindiği gibi Mağusa Gençlik Merkezi hizmet verdiğim süre içerisinde Belediye bünyesinde yürüttüğümüz, önem verdiğimiz bir proje idi ve halen de önemini korumakta. Mağusa gençliğinin mümkün olabilecek her türlü sosyal ve sportif alanda Belediyenin katkıları ile ve Belediyenin önderliğinde bu proje hayat buldu. Gazimağusa halkı bunun sonucunda Sakarya’da çocuklarını güvenle teslim edebilecekleri bir adet kapalı spor salonuna ve bir adet merkezi tesise ayrıca Maraş’ta bir adet sosyal faaliyetlerde bulunabilecekleri binaya kavuşmuştur.

Belediye bu merkeze maddi katkılarda bulunmadı mı? Tabi ki bulundu. Neye göre bulundu? Bu projenin uygulanmasına hayat ve yetki veren 26 Ekim 2005 tarihli belediye meclis kararı ve MAGEM dernekleştikten sonra imzalanan 17 Aralık 2007 tarihli işbirliği anlaşmasına göre.

Gazimağusa Belediyesi’nden MAGEM’e yapılan tüm ödemeler ilgili Belediye Meclis kararı doğrultusunda çek ile yapılmış ve tüm çekler MAGEM’in LTKB LTD.’deki hesabına yatırılmıştır. Bu konudaki banka ekstreleri Sayıştay Başkanlığı’na iletilmiştir.

Hal böyle iken Gazimağusa Belediyesinde kurulan Sayıştay Mahkemesi, rakam ve laf karmaşası oluşturarak bir şaibe yaratmaya çalışmaktadır. MAGEM’in banka ekstreleri, ellerinde olduğu ve verilen paraların dernek hesabına yattığı ispatlı olmasına rağmen Sayıştay Başkanlığı bundan hiç bahsetmiyor.

Gazimağusa Belediyesi 2010 yılı sonuna kadar Sayıştay Başkanlığı’nca denetlenmiş ve 26 Ekim 2005 tarihli Meclis kararı ve 17 Aralık 2007 tarihli GMB – MAGEM işbirliği antlaşmasına uygun olarak MAGEM’e katkı yaptığı tespit edilmiştir.

“SAYIŞTAY CİDDİYETTEN YOKSUN”

Şimdi yapılan denetimde ise bağış makbuzu talep veya ibraz edilmediği için suç duyurusu yapılmaktadır. 2005 – 2010 yılları arasında bağış makbuzu almadan MAGEM’e katkı yapılırken aklanan Gazimağusa Belediyesi’nin şimdi aynı uygulama ile suçlanması Sayıştay kurumunun ne kadar ciddiyetten yoksun olduğunun göstergesidir.

“MAĞUSA HALKI BİLMELİDİR Kİ…”

Mağusa halkı bilmelidir ki MAGEM’e yapılan her aktarım yine Mağusa gençleri ile titizlikle harcanmış, bu aktarımlar sonucu Dernek yönetiminin almış olduğu çeşitli faaliyetlerde kullanılan malzemeler dahi tesislerden ayrılırken tesislerde bırakılmıştır.”

Oktay Kayalp, Sayıştay Başkanlığı’nın ilgi gösterdiği bir diğer konunun da taşeronlar olduğuna işaret ederek, bu konuda şunları kaydetti:

TAŞERONLAR KONUSU

“1998 Gazimağusa Belediyesi İhale Tüzüğüne göre Belediye Başkanı Komisyonun doğal başkanıdır. İhale işlemlerinde 6 bin TL’ye kadar Komisyon Başkanı, 6 bin 001 TL ile 30 bin TL arasında ihale komisyonu yetkili.

İhale Komisyonu 30 Haziran 2008 tarihli kararında taşeronlara ödeme yapılması ile ilgili (30 bin TL’ye kadar olan) yetkisini Belediye Başkanı’na devretmiştir. Ayrıca asgari ücrette olabilecek değişiklikler ile ilgili artışın fiyata yansıtılması için de başkana yetki vermiştir.

Bu yetki devri yapılmış olmasına rağmen ihale komisyonu yine 16 Ekim 2009’da kararını tekrarlamıştır. Taşeronlara yapılan hiçbir ödemede ihale komisyonu yetkileri aşılmamıştır.

2010 yılı sonuna kadarki Sayıştay denetiminde bu yapı incelenmiş ve Gazimağusa Belediyesi örnek belediye olarak lanse edilmiştir.

Küçük bir ayrıntıya dikkat çekmek isterim. Gazimağusa Belediyesi’nin Meclis Komisyonlarında 2 tanesi Kira Komisyonu ve İhale Komisyonudur. Ancak Sayıştay Mahkemesi raporunda Gazimağusa Belediyesi ‘Kira İhale Komisyonu’ndan bahsetmektedir. Gazimağusa Belediyesi’nde böyle bir komisyon yoktur.

Bu ayrıntı bile Sayıştay Başkanlığı’nın ne kadar gayrı ciddi, mesnetsiz bir çalışma yaptığını göstermektedir.”

Kayalp, Gazimağusalıların belediyeyi yönetmesi için uygun gördükleri süre içerisinde Oktay Kayalp’ın “haybeye veya yetkisiz harcaması” olmadığını belirterek, bu süre zarfında İhale Komisyonu yetkisi içerisinde olan ve İhale Komisyonun yetkisi ile yüklenici firmalara ödenen paralar içerisinde “yüklenici firma” altında çalışana ödenen brüt asgari ücret tutarı ve Sosyal Güvenlik yatırımları düşüldükten sonra yükleniciye ortalama 600 ile 800 TL arasında bir rakam kaldığını kaydetti.

Bu süre zarfında yüklenici kişi veya firmalar tarafından tüm çalışanlarının Sosyal Güvenlik yatırımlarının eksiksiz yapıldığını ifade eden Kayalp, Gazimağusa Belediyesi’nde kurulan “Sayıştay Mahkemesi”nin ilgi gösterdiği diğer konunun ise kanalizasyon bağlantıları olduğunu kaydetti ve şunları dile getirdi:

“Gazimağusa Belediyesi, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıslı Türklere ayırdığı 259 Milyon Euro’luk paradan aldığı payla kanalizasyon inşasına başlamış ve daha sonra gerek Türkiye Cumhuriyeti katkıları gerekse yerel kaynaklarla 9000’in üzerinde hane kanalizasyona bağlanmıştır.

Bu hanelerin kanalizasyon bağlama ücretleri Kanalizasyon Tüzüğü çerçevesinde tarh edilmiş ve tahsilatı yürütülmüştür.

“VERGİLERİN TARAFIMDAN İSTENMESİ ÜLKEYİ KAOSA SOKACAK”

Sayıştay Mahkemesi hükmünde kanalizasyon ile ilgili tahsil edilemeyen vergilerin tarafımdan ödenmesine karar verilmiştir.

Gazimağusa Belediyesi’nde kurulan Sayıştay Mahkemesi tüm bunları yaparken, tüm Mağusa’nın tanıdığı, Belediye işlerinde titizlik ve dürüstlüklerine yönelik kimsenin dedikodu dahi yapamayacağı, hizmet yaptığım dönemde güvenilir takım arkadaşlarımdan olan bazı belgelerde sadece kadrolarından dolayı imzaları bulunan Belediye Müdürlüğü’nden emekliye çıkan Ali Murat Özad ve Belediye Mali İşler Şube Amiri olan Zeki Rado’yu da unutmamış, aynı titizlik ve hassasiyetle onlara da yaklaşmış ve onlar aleyhine de yargılarda bulunmuştur.

Bu tuhaf kararı genelleştirirsek ülkemizdeki tüm Belediye Başkanları, Belediye Müdürleri, Mali İşler Sorumluları ile tüm Başbakan ve Maliye Bakanları ve sorumlu müdürleri tahsil edilemeyen vergileri ödemekle yükümlü olacaklardır. Bu karar beceriksizliğin ülkeyi nasıl kaosa sokulabileceğinin güzel bir örneği olsa gerek.”

Oktay Kayalp, raporun başında yazılanlardan anladığının; “Sayıştay söz konusu raporlarını Sayıştay Yasasının 3. Maddesi uyarınca hazırlandığı” olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Yine kapak yazısında yazılanlardan anladığım; Sayıştay Yasası uyarınca Sayıştay: ‘mali denetim yapmaya yetkili olduğu alanlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde kamu kaynaklarının verimli, etkin ve tutumlu kullanılıp kullanılmadığını da denetlemekte ve sonucu bir raporla Cumhuriyet Meclisine sunmaktadır.’

Bu ibareler de 3. Maddenin 9’uncu fıkrasına tekabül etmekte. Belirtilen yasa maddesi altında çıkarılan bir de tüzük var. Bu Tüzüğün ‘Denetimin Raporlanması’ yan başlıklı 7’inci maddesine göre ‘Denetim sonuçları tamamlandıktan sonra, raporun ana hatları hazırlanır. Ana hatları hazırlanan rapor, Sayıştay Başkanı tarafından ilgililerle görüşmeye hazır bulunduktan sonra, rapor içeriği bulguları görüşmek üzere ilgililerle toplantı düzenlenir. Toplantı sonucu, ilgililerin rapor içeriği bulguları kabul edip etmemesine veya bulgular konusundaki son izahatlarına dayanarak raporun son hali hazırlanır. Nihai rapor, Sayıştay Başkanı tarafından onaylandıktan sonra Cumhuriyet Meclisi’ne ve ilgili kamu idaresine gönderilir.’

Bu tüzüğün ‘Sorumluluk’ yan başlıklı 8’inci maddesi ise ‘Kamu kaynaklarının verimli, etkin ve tutumlu kullanıp kullanılmadığına ilişkin yapılan denetimler mali ve hukuki sonuç doğurmaz’ demektedir.”

Oktay Kayalp, bu yasa maddelerini dikkate aldıklarında aslında Sayıştay Başkanlığı’nın kendini “mahkeme” yerine koyduğu ve birçok konuda tutarsız ve gayrı ciddi gerekçelerle hüküm verdiğinin görüldüğünü ifade etti.