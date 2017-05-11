Sayıştay Komitesi Bazı Belediyelerin Denetim Raporlarını Oy Birliğiyle Onayladı

Komite toplantısına davetli olarak, Sayıştay Başkanlığı, Dipkarpaz Belediyesi, Yenierenköy Belediyesi ve Alsancak Belediyesi’nden yetkililer katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite Başkanı CTP Milletvekili Tebberüken Uluçay başkanlığında toplanan Sayıştay Komitesi; “Dipkarpaz Belediyesi 2006 Yılı Genel Sayıştay Denetim Raporu”, “Yenierenköy Belediyesi 2007-2008 Mali Yılları Kesin Hesap Denetimi Sayıştay Raporu”, “Alsancak Belediyesi 2006 Mali Yılı Kesin Hesapları Hakkında Sayıştay Denetim Raporu” ve “Alsancak Belediyesi 2008 Mali Yılı Genel Sayıştay Denetim Raporu”nu oybirliği ile onayladı.

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi, bazı belediyelerin 2006, 2007 ve 2008 yıllarını kapsayana Sayıştay Denetim Raporu’nu görüşerek oybirliğiyle onayladı.

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi, bazı belediyelerin 2006, 2007 ve 2008 yıllarını kapsayana Sayıştay Denetim Raporu’nu görüşerek oybirliğiyle onayladı.