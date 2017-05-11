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11 Mayıs 2017 Perşembe 14:02

Sayıştay Komitesi Bazı Belediyelerin Denetim Raporlarını Oy Birliğiyle Onayladı

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi, bazı belediyelerin 2006, 2007 ve 2008 yıllarını kapsayana Sayıştay Denetim&nbsp; Raporu’nu görüşerek oybirliğiyle onayladı.

Sayıştay Komitesi Bazı Belediyelerin Denetim Raporlarını Oy Birliğiyle Onayladı
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Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi, bazı belediyelerin 2006, 2007 ve 2008 yıllarını kapsayana Sayıştay Denetim  Raporu’nu görüşerek oybirliğiyle onayladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite Başkanı CTP Milletvekili Tebberüken Uluçay başkanlığında toplanan Sayıştay Komitesi; “Dipkarpaz Belediyesi 2006 Yılı Genel Sayıştay Denetim Raporu”, “Yenierenköy Belediyesi 2007-2008 Mali Yılları Kesin Hesap Denetimi Sayıştay Raporu”, “Alsancak Belediyesi 2006 Mali Yılı Kesin Hesapları Hakkında Sayıştay Denetim Raporu” ve “Alsancak Belediyesi 2008 Mali Yılı Genel Sayıştay Denetim Raporu”nu   oybirliği ile onayladı.

Komite toplantısına davetli olarak, Sayıştay Başkanlığı, Dipkarpaz Belediyesi, Yenierenköy Belediyesi ve Alsancak Belediyesi’nden yetkililer katıldı.

Sayıştay Komitesi toplantısına; CTP Milletvekili Komite Başkanı Tebberüken Uluçay, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ali Pilli, DP Milletvekili  Mustafa Arabacıoğlu ve  CTP Milletvekili  Mehmet Çağlar  katıldı.

(YIL/ŞEB)

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