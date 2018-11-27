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Sayıştay’ın 10 Milyon 334 Bin 200 Tl’lik Bütçesi Oy Birliğiyle Kabul Edildi

EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI (3)

Sayıştay’ın 10 Milyon 334 Bin 200 Tl’lik Bütçesi Oy Birliğiyle Kabul Edildi

EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI (3)

27 Kasım 2018 Salı 14:20
Sayıştay’ın 10 Milyon 334 Bin 200 Tl’lik Bütçesi Oy Birliğiyle Kabul Edildi
EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI (3)

 

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Sayıştay’ın 10 milyon 334 bin 200 TL’lik bütçesini görüşerek, oybirliğiyle kabul etti.

Bütçe üzerine ilk sözü CTP milletvekili Biray Hamzaoğulları aldı.

Hamzaoğulları, “Sayıştay benim gözümde sıkıntılı bir kurum. Zamanında yapılmayan denetimler nedeniyle birçok belediye, kurum battı, usulsüzlükler yapıldı. Sayıştay doğru çalışmıyor, çalıştırılmıyor” dedi.
KORAHAN
Daha sonra Sayıştay Başkanı Osman Korahan, talepler üzerine komiteyi bilgilendirdi.
Bağımsız bütçe konusunu gündeme getirdiklerini, ancak bunun olmadığını kaydeden Sayıştay Başkanı Korahan, özerk bütçesi olmayan kurumun yaşadığı sıkıntılara işaret etti.
CTP milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın konuşmasına işaret eden Korahan, “Belediyeler Yasası’nda usulsüz harcamanın cezası yok. Yasa başkanlara büyük yetki veriliyor. Belediyenin batmasına engel olamıyoruz. Bu yasa değişmezse hiçbir şey olmaz” dedi.
“Kurumlarda denetime direnç var” şeklinde konuşan Osman Korahan, “Bu direnç özellikle belediyelerde. Bu verimi düşüren, süreci uzatan, denetçiyi yıldıran bir durum” şeklinde konuştu.
Sayıştaylığın 89 kişilik kadrosu olduğunu belirten Sayıştay Başkanı,42 personelleri olduğunu, bu personelin 17’sinin Türkiye’de eğitime gittiğini kaydetti.
10 resmi hizmet araçları olduğunu kaydeden Sayıştay Başkanı, “Bu araçlar neredeyse kullanılamayacak durumda” dedi.
AMCAOĞLU
UBP milletvekili Olgun Amcoğlu, Belediyeler Değişik Yasası’nın ve Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Yasası\'nın hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
TAÇOY
UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Sayıştay’ın denetim işlevine değinerek, yaptırım olmadığından birçok şeyin askıda kaldığını belirtti.
Taçoy, raporların yasalarla da denetlenmesi gerektiğini, yasaların değişmesinin şart olduğunu kaydetti.
Bu noktada söz alan Sayıştay Başkanı Osman Korahan da kamu zararının yasada tarif edilmemesinden kaynaklanan sıkıntıları aktardı. Korahan, yasalarda olan eksikliklerin giderilmesi, cezai müeyyidelerin uygulanmasının önünün açılması gerektiğini ifade etti.
UBP Milletvekili Hasan Taçoy, belediyelerdeki sorunlara değinerek, yasal eksikliklerin tamamlanmadığı, cezai müeyyidelerin uygulanmadığı durumlarda sayıştay raporlarından sonuç alınmadığını söyledi.
MANAVOĞLU
HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, sayıştay raporlarının ileri götürülememesi, yapanın yanına kalmasının üzücü olduğunu belirtti.
Manavoğlu, ortak bir çalışma ile Sayıştayın daha etkin kılınması, raporların şeffaf ve halka açık olması gerektiğini söyledi.
Raporların şeffaf olmasının caydırıcılık açısından da önemli olacağını dile getiren Manavoğlu, kamu mali yönetim kontrol yasa tasarısı ile birlikte ve belediyeler yasasında yapılacak değişiklikle yaptırım noktasında yaşanan sorunların aşılacağına inanç belirtti.
GÜNDÜZ
UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, Sayıştay’ın tüm devletin denetimini yapan bir makam olduğunu ancak yargı makamı olmadığını dile getirerek, geçirdikleri yasalardan biri ile belediyedeki istihdamlara kısıtlamalar getirdiklerini belirtti.
Gündüz, ekipman ve eleman yönünden de kurumun desteklenmesi gerektiğini söyledi.
USAR
CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Sayıştay’ın nasıl çalışması gerektiğinin, uluslararası anlaşmalarla sabit olduğunu söyledi.
Kurumun altyapı ve fiziki koşulların durumunun üzüntü verici olduğunu dile getiren İncirli, iyi bir denetim yapılmadığında devletin kayıp yaşadığını kaydetti.
İncirli, mevzuatın Sayıştay’ın denetim raporlarını dikkate alacak şekilde düzenlenmesi ve uluslararası standartlara göre Sayıştay’ın güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.
KORAHAN
Tekrar söz alan Sayıştay Başkanı Osman Korahan, yasaların, etkinliğin artacağı şekilde düzenlenmesi ile raporların havada kalmayacağını söyledi.
Korahan, yargı yetkisinin olabilmesi için Anayasa değişikliği gerektiğini belirtti.
Korahan’ın konuşmasının ardından Sayıştay bütçesi kabul edildi.
(RÇ-GÖZ/ŞEB) EK VERİLECEK
Haber: Rahme Çiftçioğlu-Gözde Süreç Sarı
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