Sayıştay Komitesi Toplandı

Cumhuriyet MeclisiSayıştay Komitesi bugün, UBP Milletvekili Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplandı.

Sayıştay Komitesi, gündeminde bulunan “Sosyal Sigortalar Dairesi Lefkoşa Şubesinde Katma Değer Vergisi İadesi Ödemelerinin Araştırılmasına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”, “Sosyal Sigortalar Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği Veznesindeki Eksik Para Hakkında Sayıştay Denetim Raporu” ve “Sosyal Sigortalar Dairesi Lefke Şubesince 1 Ocak 2002-19 Ocak 2012 Tarihleri Arasında Yapılan Hastalık Sebebiyle Geçici İş Göremezlik Ödemelerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre komite “Sosyal Sigortalar Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği Veznesindeki Eksik Para Hakkında Sayıştay Denetim Raporu” ve “Sosyal Sigortalar Dairesi Lefke Şubesince 1 Ocak 2002-19 Ocak 2012 Tarihleri Arasında Yapılan Hastalık Sebebiyle Geçici İş Göremezlik Ödemelerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu oybirliği ile onayladı.



Komite, “Sosyal Sigortalar Dairesi Lefkoşa Şubesinde Katma Değer Vergisi İadesi Ödemelerinin Araştırılmasına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu” ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.Sayıştay Komitesi toplantısına davetli olarak Sayıştay Başkanlığı ve Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nden yetkililer katıldı.Sayıştay Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu, HP Milletvekili Komite Başkan Vekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, CTP Milletvekili Armağan Candan, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.