Sayıştay Komitesi, Esentepe Belediyesi’yle İlgili Sayıştay Raporunu Oy Birliği İle Onayladı

CTP Milletvekili Komite Başkanı Tebberüken Uluçay, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ve CTP Milletvekili Mehmet Çağlar’ın katıldığı komite toplantısında Sayıştay yetkilileri de davetli olarak yer aldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Komitesi bugün saat 14.00’te CTP Milletvekili Komite Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.