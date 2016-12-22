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22 Aralık 2016 Perşembe 12:13

Sayıştay Komitesi, Esentepe Belediyesi’yle İlgili Sayıştay Raporunu Oy Birliği İle Onayladı

Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, “Esentepe Belediyesi’nin 2006 Mali Yılı Genel Denetimi Hakkında Sayıştay Denetim Raporu”nu oy birliği ile onayladı.

Sayıştay Komitesi, Esentepe Belediyesi'yle İlgili Sayıştay Raporunu Oy Birliği İle Onayladı
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Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, “Esentepe Belediyesi’nin 2006 Mali Yılı Genel Denetimi Hakkında Sayıştay Denetim Raporu”nu oy birliği ile onayladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Komitesi bugün saat 14.00’te CTP Milletvekili Komite Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.  

Komite, gündeminde bulunan, “Esentepe Belediyesi’nin 2006 Mali Yılı Genel Denetimi Hakkında Sayıştay Denetim Raporu”nu görüşerek kabul etti.

CTP Milletvekili Komite Başkanı Tebberüken Uluçay,  DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ve CTP Milletvekili Mehmet Çağlar’ın katıldığı komite toplantısında Sayıştay yetkilileri de davetli olarak yer aldı.

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Anahtar Kelimeler
Sayıştay KomitesiEsentepe
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