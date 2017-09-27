Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Eylül 2017 Çarşamba 11:53

Savoy Luxury Marin Resort KKTC'nin gözbebeği olacak

Savoy Luxury Marin Resort KKTC'nin gözbebeği olacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

Savoy Luxury Marin Resort KKTC'nin gözbebeği olacak


Savoy Grup, Kıbrıs-Girne Savoy Ottoman Hotel’den sonra yine Girne’nin merkezindeki ilk marinayı açıyor. Yaklaşık 300 Milyon dolara mal olacak marinada bölgenin tek helikopter pisti olan oteli yer alacak.
40.000m2'lik alan içerisinde yapılacak olan yeni otel, Yaklaşık 320 tekne kapasiteli marinada tam donanımlı her türlü hizmet verilecek. Marina ile Türkiye girişli tekneler için gümrük kapısı kurularak yurt dışından gelen yabancı turistler için ciddi bir ticari geri dönüşüm olacağı planlanıyor.



Savoy Otel Genel Müdürü, Ogün Özata, 606 odalı kapalı alan olarak yaklaşık 100.000 m2 civarında güzel adamıza en iyi şekilde yakışır bir projeyi başlatmış bulunduklarını söyledi. 



Marina bünyesinde yer alan ve özel plajı bulunan Savoy Luxury Marin Resort Hotel’de, 288 standart oda, 44 deluxe suit oda, 28 executive oda, 4 king suit bulunuyor. Bölgenin en büyük kongre salonunu bünyesinde bulunduracak olan otelde, 4 havuz, 7 dünya mutfağına hizmet veren Restoran-Bar, Spa merkezi ve golf sahası bulunacak.


Otel tahmini olarak 2018 sonu bitirilmesinin planlandığı belirtildi.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Girne ÇatalköyGirneSavoy Luxury Marin Resort
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 6 Bin 700 Tl Katkı... Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına Yardım...
#unıtecyprusnow: “tarafların Politikaları Bölünmüşlüğe Ve Güvensizliğe Hizmet Ediyor” #unıtecyprusnow: “tarafların Politikaları Bölünmüşlüğe...
Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Adlı Etkinliğe Destek... Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş”...
SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar... SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar...
Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev Alanlara Teşekkür Belgesi Takdim Etti Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev...
Kurşundan Sonra Ateş Kurşundan Sonra Ateş
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına...
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Girne Ada Lionslar’ın, “Meme Kanserinde Farkındalık Ayı” dolayısıyla...

Haberi Oku