Savoy Luxury Marin Resort KKTC'nin gözbebeği olacak
Savoy Grup, Kıbrıs-Girne Savoy Ottoman Hotel’den sonra yine Girne’nin merkezindeki ilk marinayı açıyor. Yaklaşık 300 Milyon dolara mal olacak marinada bölgenin tek helikopter pisti olan oteli yer alacak.
40.000m2'lik alan içerisinde yapılacak olan yeni otel, Yaklaşık 320 tekne kapasiteli marinada tam donanımlı her türlü hizmet verilecek. Marina ile Türkiye girişli tekneler için gümrük kapısı kurularak yurt dışından gelen yabancı turistler için ciddi bir ticari geri dönüşüm olacağı planlanıyor.
Savoy Otel Genel Müdürü, Ogün Özata, 606 odalı kapalı alan olarak yaklaşık 100.000 m2 civarında güzel adamıza en iyi şekilde yakışır bir projeyi başlatmış bulunduklarını söyledi.
Marina bünyesinde yer alan ve özel plajı bulunan Savoy Luxury Marin Resort Hotel’de, 288 standart oda, 44 deluxe suit oda, 28 executive oda, 4 king suit bulunuyor. Bölgenin en büyük kongre salonunu bünyesinde bulunduracak olan otelde, 4 havuz, 7 dünya mutfağına hizmet veren Restoran-Bar, Spa merkezi ve golf sahası bulunacak.
Otel tahmini olarak 2018 sonu bitirilmesinin planlandığı belirtildi.