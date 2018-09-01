Savoy ailesinin acı günü

SAVOY AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Savoy Otel'in ortaklarından Ahmet Arken'in annesi Tevhide Fahri Arken hayatını kaybetti. Merhume Tevhide Fahri Arken'in cenazesi 2 Eylül 2018 Pazar günü Girne'de Nurettin Ersin Paşa camisinde kılınacak öğle namazını müteakip Karaoğlanoğlu mezarlığında toprağa verilecektir.

Kıbrıs Manşet Genel Yayın Yönetmeni Ziya Emir'in de akrabası olan Tevhide Fahri Arken'in vefatından duyduğumuz derin üzüntüyü belirtir, merhuma Yüce Allah'tan rahmet diler, başta Savoy Otel ve Arken Ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır temenni ederiz.