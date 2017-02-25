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25 Şubat 2017 Cumartesi 11:00

Savcı Suçladı, Avukat Savundu

Savcı Suçladı, Avukat Savundu
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Savcı Suçladı, Avukat Savundu
Cuma Mağusalı’nın hayatını kaybettiği motor kazası davasında sona gelindi. Savunma ve savcılık hitaplarını dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde tamamladı. Karar 28 Mart’ta açıklanacak…

Gönyelide geçtiğimiz yıl meydana gelen ve 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cuma Mağusalı’nın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davada dün sona gelindi.

Göz’ün avukatı Levent Celaleddin ve savcı Aliye Özçınar’ın hitapları dün tamamlandı.

Savunma avukatı, hitabında savcılığın tanıklarının çelişkili ifadelerine dikkat çekti.

Savcı Aliye Özçınar, savunmanın son tanığının taraflı olduğunu ve Oya Göz’ün tüm davalardan mahkûm edilmesini talep etti.

16 Ocak tarihinden bu yana tutuklu yargılanan araç sürücüsü Oya Göz dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıktı.

Başkanlığını Ömer Güran’ın yaptığı Yargıç Meltem Dündar ve Yargıç Gökhan Asafoğulların’dan oluşan heyetin baktığı davada, Başsavcılık adına Savcı Aliye Özçınar, sanık Oya Göz’ün avukatı Levent Celaleddin hazır bulundu.

Celaleddin: Mağusalı manevra yapacak süratte olsaydı kaza olmayacaktı

Oya Göz’ün tutuklu yargılandığı davada dün ilk hitabı avukat Levent Cellaledin yaptı.

Savunma avukatı Celaleddin, savcılığın tanıklarının ifadelerini anımsattı. Özellikle Ç.C. isimli tanığın çelişkili ifadeler verdiğine değinen Celaleddin, tanığın polise 11 gün sonra ifade verdiğine dikkati çekti.

Krokide de bazı ölçümlerde hatalar olduğunu öne süren avukat Levent Celalledin, müteveffanın yapmış olduğu sürate sanığın hiçbir katkısının olmadığını öne sürerek, “Cuma Mağusalı manevra yapacak süratte olsaydı kaza olmayacaktı” sözleri hitabını sonlandırdı.

Özçınar: Sanık yalan söyledi

İddia makamı adına söz alan savcı Aliye Özçınar ise savunmanın son tanığı olan M.Y.’nin uzman olduğunu reddettiklerini söyledi.

Özçınar, tanığın taraflı olarak mahkeme huzuruna geldiğini iddia ederek, “Uzman tanık KKTC’ye ilk kez geldi, ne yasa ne kural hiçbir konuda uzmanlığı yoktur. Varsayımla tanıklık yaptı” dedi.

Sanık Oya Göz’ün kaza günü polise verdiği ifadede yalan söylediğini iddia eden Özçınar, Göz’ün ifadesinde sadece kendini korumaya çalıştığını öne sürdü.

Davasını ispatladığını iddia eden Özçınar, sanık Oya Göz’ün aleyhine getirilen tüm davalardan mahkûm edilmesini talep ederek hitabını bitirdi.

Göz’ün kararı 28 Mart’ta

Mahkeme başkanı Ömer Güran, Avukat Levent Celladin ve Savcı Aliye Özçınar’ın hitaplarının sona ermesinin ardından, kararın 28 Mart’ta saat 09.00’da açıklanacağını belirterek, oturumu kapattı.


 
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